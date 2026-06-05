Meteo Italia, nuova perturbazione sul Centro-Nord: temporali, vento forte e allerta della Protezione Civile

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Instabilità in transito sull'Italia con piogge e temporali su diverse regioni

L'Italia continua a fare i conti con una fase di maltempo che interessa soprattutto le regioni del Centro-Nord. Nelle prossime ore una nuova linea di instabilità attraverserà parte della Penisola portando piogge, rovesci temporaleschi, raffiche di vento e locali grandinate.

Dopo aver colpito le regioni nord-occidentali durante la notte, il fronte perturbato si è progressivamente spostato verso il Nord-Est e alcune aree del Centro Italia, determinando condizioni meteorologiche particolarmente dinamiche e variabili.

Le regioni maggiormente coinvolte dal maltempo

Le condizioni più instabili si registrano tra Emilia-Romagna, Lombardia orientale e gran parte del Triveneto, dove sono presenti nuclei temporaleschi anche di forte intensità.

Situazione da monitorare anche lungo il litorale toscano e nelle zone settentrionali delle Marche, dove si stanno verificando precipitazioni a carattere intermittente accompagnate localmente da attività elettrica.

Nel corso della mattinata il tempo tenderà a migliorare sul Nord-Ovest, grazie al ritorno di schiarite sempre più ampie. Diversa la situazione sul Nord-Est e sul medio versante adriatico, dove i fenomeni continueranno a risultare diffusi.

Migliora il tempo ma restano possibili nuovi rovesci

Nel pomeriggio e in serata si assisterà a un graduale miglioramento generale, ma l'atmosfera resterà ancora favorevole allo sviluppo di fenomeni temporaleschi.

Particolare attenzione dovrà essere prestata a:

Friuli Venezia Giulia

Emilia-Romagna

Alta Lombardia

Settori montuosi e pedemontani del Nord-Est

Al Centro Italia, invece, residui rovesci potranno interessare le Marche, estendendosi localmente verso Umbria, Abruzzo e, nelle ore serali, anche verso il Molise.

Sole prevalente al Sud e sulle Isole Maggiori

Scenario completamente diverso nelle regioni meridionali.

Tra Calabria, Puglia, Basilicata, Campania, Sicilia e Sardegna, la giornata sarà caratterizzata da una maggiore presenza dell'alta pressione che garantirà condizioni generalmente stabili e soleggiate.

Qualche nube di passaggio non comprometterà il quadro meteorologico, che si manterrà favorevole per gran parte della giornata.

Temperature ancora sotto media al Nord

Sul fronte termico non si prevedono variazioni particolarmente significative nel breve termine.

Le temperature rimarranno leggermente inferiori alle medie del periodo al Nord e su alcune zone del Centro, mentre al Sud e sulle due Isole Maggiori si osserverà una graduale risalita dei valori.

Le condizioni più miti interesseranno soprattutto Sicilia e Sardegna, dove l'aria più calda inizierà a farsi sentire già dal fine settimana.

Allerta meteo della Protezione Civile per temporali e vento forte

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse per alcune aree del Nord Italia.

Le regioni maggiormente interessate risultano essere:

Lombardia

Trentino-Alto Adige

Su questi territori non si escludono temporali intensi, accompagnati da:

forti raffiche di vento;

locali grandinate;

improvvisi accumuli di pioggia;

possibili criticità idrogeologiche e idrauliche.

Le autorità invitano i cittadini a seguire gli aggiornamenti ufficiali e a prestare particolare attenzione nelle aree maggiormente esposte al rischio di allagamenti e smottamenti.

Meteo weekend: sabato ancora qualche temporale

La giornata di sabato sarà caratterizzata da una residua instabilità atmosferica.

L'ingresso di correnti più fresche in quota favorirà la formazione di temporali pomeridiani soprattutto lungo:

Alpi;

Prealpi;

Appennino centrale e settentrionale.

Si tratterà comunque di fenomeni localizzati e di breve durata, tipici della stagione tardo primaverile, incapaci di compromettere l'intera giornata.

Sul resto d'Italia prevarranno ampie schiarite e condizioni più gradevoli.

Domenica torna il caldo: previste punte oltre i 30 gradi

La vera svolta arriverà domenica, quando l'anticiclone riuscirà a rafforzarsi sul Mediterraneo riportando una situazione più stabile su gran parte della Penisola.

Il sole sarà protagonista e le temperature torneranno rapidamente a salire.

Le massime potranno raggiungere:

30-31°C sulle regioni tirreniche del Centro;

sulle regioni tirreniche del Centro; 30-31°C in Sicilia e Sardegna ;

in e ; 27-28°C sulle pianure del Nord.

Solo sulle Dolomiti non si esclude qualche isolato rovescio pomeridiano.

Prossima settimana: l'estate prova a ripartire ma non durerà a lungo

L'inizio della prossima settimana vedrà condizioni generalmente più stabili grazie alla temporanea espansione dell'alta pressione.

Tuttavia, gli ultimi aggiornamenti indicano che la struttura anticiclonica potrebbe non essere particolarmente robusta. Per questo motivo non è escluso il ritorno di nuovi temporali e di ulteriori fasi instabili già nei giorni successivi.

L'estate meteorologica sembra dunque pronta a mostrarsi, ma dovrà ancora fare i conti con le tipiche dinamiche atmosferiche di giugno, caratterizzate da improvvisi cambiamenti e frequenti contrasti tra masse d'aria differenti.