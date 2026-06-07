Meteo Italia, domenica di sole e caldo estivo poi torna l’anticiclone

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Dopo una fase più instabile, l’Italia si prepara a vivere una domenica di sole e caldo estivo su gran parte del territorio. Le ultime infiltrazioni fresche che nei giorni scorsi hanno favorito rovesci e temporali, soprattutto sulle aree alpine e prealpine, tenderanno ad attenuarsi, lasciando spazio a condizioni più stabili e temperature in aumento.

Domenica con sole protagonista su quasi tutta Italia

La prima domenica di giugno avrà un sapore pienamente estivo. Il meteo in Italia sarà infatti caratterizzato da ampie schiarite, cieli sereni o poco nuvolosi e valori termici in crescita da Nord a Sud.

Il caldo si farà sentire soprattutto nelle ore centrali della giornata, con temperature che in diverse città potranno avvicinarsi o raggiungere i 30 gradi.

Qualche temporale solo sulle Alpi

Le uniche eccezioni riguarderanno alcuni settori del Nord Italia, in particolare le aree alpine e prealpine del Nord Est, dove nel pomeriggio non si escludono brevi piovaschi o locali temporali.

Sul resto delle regioni settentrionali il tempo sarà più stabile, con sole diffuso e clima gradevole. In Pianura Padana le massime potranno salire sensibilmente, regalando una giornata dal clima quasi estivo.

Centro Italia tra sole e caldo

Al Centro Italia la giornata sarà in prevalenza soleggiata. Umbria, Marche e Lazio vivranno molte ore di cielo sereno, mentre qualche addensamento potrà interessare Toscana, Abruzzo e Molise, senza fenomeni rilevanti.

Nel pomeriggio le nubi tenderanno ad aumentare soprattutto lungo l’Appennino, ma il contesto resterà stabile. Città come Roma e Firenze potranno raggiungere valori intorno ai 30 31 gradi.

Sud e Sicilia con tempo stabile

Anche al Sud Italia e in Sicilia il quadro meteorologico sarà molto tranquillo. Sole, cielo poco nuvoloso e temperature in aumento accompagneranno gran parte della giornata.

Il clima sarà ideale per attività all’aperto, passeggiate, mare e giornate fuori casa, senza particolari rischi di pioggia.

Meteo prossima settimana, variabilità fino a mercoledì

La nuova settimana inizierà con una certa variabilità, soprattutto sulle regioni settentrionali. Tra lunedì 8, martedì 9 e mercoledì 10 giugno, correnti atlantiche potranno ancora lambire l’Italia, favorendo rovesci e temporali sparsi sulle Alpi e sulle zone vicine.

Sul resto del Paese, invece, il tempo resterà più stabile e caldo, con valori già elevati al Centro Sud e punte localmente vicine ai 34 35 gradi nelle aree interne.

Da metà settimana arriva l’anticiclone subtropicale

La svolta più importante è attesa da giovedì 11 e venerdì 12 giugno, quando l’anticiclone subtropicale potrebbe rafforzarsi sul Mediterraneo, portando una massa d’aria più calda di origine nordafricana.

Questo scenario favorirebbe una fase più stabile, soleggiata e calda su gran parte dell’Italia, con temperature in ulteriore aumento.

Prima possibile ondata di caldo di giugno

Con il rinforzo dell’alta pressione, l’Italia potrebbe vivere la prima vera ondata di caldo del mese. Le temperature massime potranno superare diffusamente i 33 35 gradi, soprattutto in Pianura Padana, nelle zone interne del Centro e sulle regioni meridionali.

In sintesi, dopo una domenica quasi estiva e solo qualche disturbo sulle Alpi, la prossima settimana partirà con un po’ di variabilità al Nord, ma evolverà verso una fase decisamente più stabile e calda grazie al ritorno dell’anticiclone africano.