Meteo Italia, primo weekend di giugno tra sole e temporali al Nord

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Il primo fine settimana di giugno porterà sull’Italia un clima più stabile e gradevole, con il ritorno dell’alta pressione e temperature in aumento. Attenzione però a sabato, quando al Nord saranno ancora possibili rovesci e temporali pomeridiani, soprattutto su Alpi e Prealpi.

Weekend dal sapore estivo, ma non ovunque

L’Italia si prepara a vivere un weekend gradevolmente estivo, caratterizzato da ampie schiarite, sole diffuso e un progressivo rialzo delle temperature. Dopo una fase più instabile, la pressione atmosferica tornerà gradualmente ad aumentare, favorendo condizioni più asciutte soprattutto al Centro, al Sud e sulle Isole.

Il miglioramento, tuttavia, non sarà completo su tutto il Paese. Le regioni settentrionali resteranno ancora esposte a una certa variabilità, con la possibilità di qualche fenomeno temporalesco nelle ore più calde.

Sabato 6 giugno tra sole e temporali sulle Alpi

La giornata di sabato 6 giugno sarà nel complesso più stabile rispetto ai giorni precedenti. Sulle pianure e lungo le coste prevarranno schiarite e momenti soleggiati, mentre il rischio di temporali al Nord riguarderà soprattutto i settori alpini e prealpini.

Nel pomeriggio, il riscaldamento diurno potrà favorire lo sviluppo di rovesci localizzati, in genere più probabili sui rilievi. Al Centro e al Sud il tempo sarà decisamente più tranquillo, con clima piacevole e temperature in graduale ripresa.

Domenica 7 giugno sole e caldo in aumento

Domenica l’alta pressione diventerà più presente sul Mediterraneo, garantendo una giornata in prevalenza soleggiata su gran parte dell’Italia. Le temperature saliranno ulteriormente, con valori più vicini a quelli estivi.

Al Centro, in Sardegna e in Sicilia si potranno raggiungere punte intorno ai 30 31 gradi, mentre sulle pianure del Nord i valori massimi saranno spesso compresi tra 28 e 29 gradi. Il clima sarà quindi caldo, ma ancora generalmente sopportabile.

Prossima settimana, avvio instabile poi possibile svolta calda

L’inizio della prossima settimana potrebbe vedere ancora un flusso atlantico attivo, con rovesci e temporali più probabili tra Alpi e pianure settentrionali. Da metà settimana, invece, lo scenario potrebbe cambiare con il rinforzo dell’anticiclone subtropicale sul Mediterraneo centrale.

Da giovedì 11 giugno il caldo potrebbe intensificarsi in modo più deciso, aprendo la strada alla prima vera fase calda del mese. Le temperature potrebbero superare i 33 35 gradi in diverse zone, soprattutto sulle pianure del Nord, al Centro, al Sud e sulle Isole Maggiori.

Italia verso la prima ondata di calore di giugno

Il passaggio da un weekend gradevole a una fase più calda sarà legato all’arrivo di correnti subtropicali dal Nord Africa. Non si tratterà soltanto di giornate più soleggiate, ma di un vero cambio della massa d’aria, con valori termici destinati a salire sensibilmente.

In sintesi, il meteo del weekend sarà favorevole per molte regioni italiane, ma con attenzione ai temporali pomeridiani al Nord. La prossima settimana, invece, potrebbe segnare l’ingresso dell’estate più intensa.