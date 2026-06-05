Incidente mortale sull’Autostrada A1 vicino Roma Sud: una vittima e due feriti gravi, traffico bloccato verso Napoli

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Tragedia sull'Autostrada A1 nei pressi di Roma Sud: una persona ha perso la vita mentre due feriti gravi sono stati soccorsi dai Vigili del Fuoco e trasferiti in ospedale con l'ausilio di due eliambulanze. Circolazione temporaneamente sospesa in direzione Napoli.

Drammatico schianto sulla A1, intervento dei Vigili del Fuoco e delle eliambulanze

Grave incidente mortale sull’Autostrada A1 nel pomeriggio di oggi nei pressi della diramazione di Roma Sud, dove un violento sinistro ha coinvolto tre persone provocando un decesso e il ferimento grave di altri due occupanti.

L'incidente si è verificato intorno alle ore 14:00 all'altezza del chilometro 584,200 dell'A1 Milano-Napoli, in un tratto particolarmente trafficato della rete autostradale italiana. Sul posto sono intervenuti rapidamente i Vigili del Fuoco, il personale sanitario del 118, le forze dell'ordine e due eliambulanze per garantire i soccorsi nel minor tempo possibile.

Una persona perde la vita, due feriti trasportati in ospedale in codice rosso

Secondo le prime informazioni disponibili, nell'impatto sono rimaste coinvolte tre persone. Per una di loro, purtroppo, non c'è stato nulla da fare e il personale medico ne ha potuto soltanto constatare il decesso.

Le altre due persone coinvolte sono rimaste gravemente ferite e sono state estratte dalle lamiere dai Vigili del Fuoco, che hanno operato in condizioni di emergenza per consentire ai sanitari di prestare le prime cure. Entrambi i feriti sono stati classificati in codice rosso e successivamente affidati al personale medico presente sul posto, con il supporto di due eliambulanze intervenute per il trasporto urgente nelle strutture ospedaliere.

Traffico completamente interrotto in direzione Napoli

A causa della gravità dell'incidente e delle operazioni di soccorso, la circolazione veicolare è stata temporaneamente interrotta in direzione Napoli.

La chiusura del tratto interessato ha provocato rallentamenti e disagi alla viabilità, con code che si sono formate nelle ore successive all'evento. Le autorità stanno lavorando per ripristinare la normale circolazione nel più breve tempo possibile, compatibilmente con le attività di messa in sicurezza dell'area e con i rilievi necessari per accertare l'esatta dinamica dell'accaduto.

Accertamenti in corso sulla dinamica dello schianto

Le cause dell'incidente stradale sull'A1 sono attualmente al vaglio delle autorità competenti. Gli investigatori stanno raccogliendo elementi utili per ricostruire con precisione quanto accaduto e comprendere le circostanze che hanno portato al tragico impatto.

L'episodio riporta ancora una volta l'attenzione sull'importanza della prudenza alla guida e del rispetto delle norme di sicurezza, soprattutto nei tratti autostradali caratterizzati da elevati flussi di traffico.