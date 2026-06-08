Meteo Italia caldo in aumento e temporali al Nord nuova fase estiva con instabilità sulle Alpi

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Sole dominante su molte regioni, ma attenzione ai temporali pomeridiani sui rilievi alpini e prealpini

Alta pressione sull’Italia ma non ovunque il tempo sarà stabile

Nelle prossime ore l’Italia sarà interessata da una fase dal sapore pienamente estivo, con sole, caldo in aumento e temperature in progressiva crescita su gran parte del Paese. La presenza di un campo di alta pressione subtropicale sul Mediterraneo favorirà condizioni generalmente stabili, soprattutto al Centro-Sud e sulle Isole.

Tuttavia, il quadro meteorologico non sarà completamente uniforme. In quota continueranno infatti ad affluire correnti più fresche e umide, sufficienti a mantenere una certa instabilità atmosferica soprattutto sulle aree montuose del Nord.

Temporali su Alpi e Prealpi nelle ore più calde

Dopo una mattinata in prevalenza soleggiata, dal primo pomeriggio il riscaldamento diurno favorirà lo sviluppo di nubi verticali sui rilievi. Le zone più esposte saranno le Alpi, le Prealpi e in particolare i settori centro-orientali.

Su queste aree potranno formarsi rovesci e temporali improvvisi, localmente anche intensi. Maggiore attenzione andrà rivolta al Triveneto, dove alcuni fenomeni potrebbero sconfinare verso le zone di pianura, soprattutto tra alto Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Sul resto del Paese il tempo resterà più stabile, con ampi spazi soleggiati. Qualche annuvolamento pomeridiano potrà interessare la dorsale appenninica, ma con fenomeni generalmente brevi e limitati ai crinali.

Caldo in aumento al Centro-Sud e nelle pianure

Il dato più significativo sarà il rialzo delle temperature. Le massime supereranno diffusamente i 30 gradi, con valori più elevati nelle aree interne, nelle grandi pianure e nelle zone lontane dal mare.

Tra Emilia-Romagna, Centro, Sud e Isole si potrà parlare di un vero anticipo d’estate, con punte anche di 34-35 gradi. Al Nord, invece, le zone interessate dai temporali manterranno valori più contenuti e vicini alla media del periodo.

Tendenza fino a mercoledì 10 giugno

Fino a mercoledì 10 giugno, la coda delle perturbazioni in transito sull’Europa centrale potrà lambire le regioni settentrionali italiane. Per questo motivo lunedì 8, martedì 9 e mercoledì 10 giugno saranno giornate caratterizzate da instabilità al Nord, soprattutto tra Alpi, Prealpi e pianure vicine.

Altrove dominerà un tempo più stabile, con cieli sereni o poco nuvolosi e clima via via più caldo.

Weekend con possibile caldo intenso

Per la seconda parte della settimana resta ancora qualche margine di incertezza, soprattutto per il Nord e per il versante adriatico, dove alcune infiltrazioni di aria più fresca potrebbero sfiorare l’Italia.

L’ipotesi più probabile, però, resta quella di una nuova affermazione dell’anticiclone subtropicale. Se questa tendenza sarà confermata, nel weekend il caldo estivo potrebbe intensificarsi da Nord a Sud, con picchi fino a 37 gradi nelle pianure interne del Centro-Sud e sulla Pianura Padana.