Blitz antimafia a Catania, maxi operazione della Polizia di Stato contro un clan locale. Video

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Catania, vasta operazione antimafia della Polizia di Stato contro un clan locale

Sotto titolo

Oltre 200 agenti impegnati tra città e hinterland per l’esecuzione di numerosi provvedimenti cautelari disposti dal GIP su richiesta della Procura Distrettuale

Maxi blitz antimafia a Catania

Dalle prime ore della notte è in corso a Catania una vasta operazione antimafia della Polizia di Stato finalizzata a colpire un clan mafioso locale attivo nel territorio etneo.

L’intervento vede impegnati più di 200 agenti, dispiegati in diverse zone della città e dell’hinterland catanese per dare esecuzione a numerosi provvedimenti cautelari di natura custodiale.

Squadra Mobile, SCO e reparti specializzati in azione

L’operazione è condotta dagli operatori della Squadra Mobile di Catania, con il coordinamento del Servizio Centrale Operativo. A supporto sono presenti anche i Reparti Prevenzione Crimine, le unità cinofile, la Polizia Scientifica e un elicottero del Reparto Volo di Palermo.

Un dispositivo imponente, messo in campo per garantire il controllo del territorio e la corretta esecuzione delle misure disposte dall’autorità giudiziaria.

Provvedimenti emessi dal GIP di Catania

I provvedimenti cautelari sono stati emessi dal Giudice per le Indagini Preliminari di Catania, su richiesta della locale Procura Distrettuale.

L’attività investigativa si inserisce nel più ampio lavoro di contrasto alla criminalità organizzata e alle strutture mafiose radicate nel territorio, con l’obiettivo di colpire presunte reti criminali e interrompere dinamiche illecite che incidono sulla sicurezza della comunità.

Attesi ulteriori dettagli sull’operazione

Al momento non sono stati diffusi ulteriori particolari sui destinatari dei provvedimenti né sui reati contestati. Maggiori dettagli, insieme a eventuali contenuti video, saranno forniti con un successivo comunicato ufficiale.

L’attenzione resta alta su un’operazione che conferma l’impegno costante delle forze dell’ordine nel contrasto alla mafia a Catania e alla criminalità organizzata nel territorio siciliano.

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