Convegno di lancio del progetto FAMI “Rimpatri forzati e tutela dei diritti” del GNPL

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Il 16 giugno nell’Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati a Roma si terrà il convegno di lancio del progetto FAMI 2021-2027 dal titolo “Rimpatri forzati e tutela dei diritti”, organizzato dal Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale (GNPL). Il convegno sarà l’occasione per illustrare il progetto attraverso confronti diretti fra i diversi attori nazionali e internazionali che hanno un ruolo nelle operazioni di rimpatrio forzato. L’ultima tavola rotonda sarà dedicata al linguaggio mediatico nella rappresentazione dei rimpatri forzati e la tutela dei diritti fondamentali delle persone rimpatriate.

Aprirà il convegno il Presidente del Garante nazionale, Riccardo Turrini Vita. Intervengono i Componenti del Garante Irma Conti e Mario Serio, il Direttore centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere del Ministero dell’Interno Claudio Galzerano, il Comitato europeo per la prevenzione della tortura (CPT), il Sottocomitato delle Nazioni Unite per la prevenzione della tortura (SPT), il Fundamental Rights Office di Frontex, accademici (Luiss, Roma Tor Vergata, Statale di Milano) e giornalisti esperti nella materia.