Tragedia nel Foggiano, 17enne travolto e ucciso mentre tornava a casa da una festa

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Dramma a San Nicandro Garganico: il giovane stava rientrando a piedi con gli amici

Ancora sangue sulle strade italiane. Un'altra giovane vita si è spezzata nella notte tra dolore e incredulità. A San Nicandro Garganico, in provincia di Foggia, un ragazzo di appena 17 anni è stato investito e ucciso mentre stava tornando a casa a piedi dopo aver partecipato a una festa di compleanno insieme ad alcuni amici.

L'incidente è avvenuto intorno alle 4 del mattino lungo via Torre Mileto, una delle arterie che collega il centro abitato alle zone periferiche del paese. La tragedia ha profondamente scosso l'intera comunità locale, dove la famiglia del giovane è molto conosciuta e stimata.

L'incidente nella notte

Secondo le prime ricostruzioni, il gruppo di ragazzi stava percorrendo la strada a piedi quando, all'altezza di una curva situata a circa un chilometro dal centro cittadino, è sopraggiunta un'automobile che ha travolto il 17enne.

Alla guida del veicolo, stando alle informazioni emerse nelle prime ore successive all'accaduto, ci sarebbe stato un altro giovane che aveva partecipato alla stessa festa. L'impatto è stato particolarmente violento e non ha lasciato scampo alla vittima.

Immediata la richiesta di aiuto ai soccorritori. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno tentato disperatamente di rianimare il ragazzo attraverso tutte le manovre di emergenza previste in questi casi. Nonostante gli sforzi del personale medico, il giovane è deceduto a causa delle gravissime ferite riportate.

Indagini in corso per chiarire la dinamica

Le forze dell'ordine hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto e verificare eventuali responsabilità. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e analizzando tutti gli elementi utili per comprendere le circostanze dell'investimento.

Particolare attenzione sarà rivolta alla velocità del veicolo, alle condizioni della carreggiata e alla visibilità del tratto stradale nel momento in cui si è verificato l'impatto.

Una comunità sotto shock

La notizia della morte del giovane si è diffusa rapidamente a San Nicandro Garganico, lasciando sgomenti amici, conoscenti e cittadini. La famiglia del ragazzo è molto nota nel territorio: il padre lavora come consulente del lavoro, mentre la madre è insegnante.

Numerosi i messaggi di cordoglio che stanno arrivando in queste ore sui social network, dove in tanti ricordano il 17enne come un ragazzo educato, solare e ben voluto da tutti.

Sicurezza stradale e giovani vittime: un'emergenza che continua

L'ennesima tragedia riporta al centro dell'attenzione il tema della sicurezza stradale, soprattutto nelle ore notturne e nei percorsi frequentati da giovani che rientrano da eventi e momenti di aggregazione.

Ogni anno in Italia centinaia di ragazzi perdono la vita in incidenti stradali. Episodi come quello avvenuto nel Foggiano evidenziano ancora una volta l'importanza della prudenza alla guida, del rispetto dei limiti di velocità e della massima attenzione nei confronti dei pedoni.

Mentre gli investigatori proseguono il loro lavoro per chiarire ogni dettaglio dell'accaduto, una comunità intera si stringe attorno al dolore della famiglia del giovane, colpita da una perdita improvvisa e devastante. (Immagine archivio)