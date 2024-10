Catanzaro. Celia: cresce il malcontento su costi e qualità del servizio mensa scolastica

Nota stampa del consigliere comunale Fabio Celia.

“A seguito di alcune segnalazioni pervenute da cittadini, ho sentito il bisogno di condividere i miei dubbi sulla qualità e sull’accessibilità del servizio mensa scolastica gestito dall’amministrazione comunale.



Il primo problema, quello più importante, continua ad essere legato ai costi a carico delle famiglie che, nei tempi che viviamo, per tantissimi a Catanzaro è diventato insostenibile.



Le fasce che, per redditi, superano la bassissima soglia di esenzione, infatti, si trovano a pagare indistintamente una somma che, a giudicare dai commenti, non si giustifica rispetto al servizio offerto.



Giungono, infatti, diverse lamentele in merito sia alla quantità che alla qualità dei pasti e, su questo punto, pare non esserci un controllo adeguato su chi gestisce la mensa per venire incontro, per quanto possibile, a quello che i genitori segnalano.



I costi non sembrano, quindi, andare di pari passo con il gradimento rispetto ad un servizio che, non solo, è diventato insostenibile dal punto di vista delle economie familiari, ma non risponde nemmeno a determinati standard di efficienza.



Su questi punti la giunta aveva espresso la volontà di raddrizzare il tiro e programmare i futuri bandi elevando la soglia di esenzione e guardando con più attenzione a quello che finisce sui piatti dei nostri bambini.



Mi auguro che l’amministrazione sia consequenziale, perché un governo che vuole professarsi di sinistra non può restare indietro rispetto ai bisogni reali della gente”.