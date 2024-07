Catanzaro. Iemma: l’amministrazione investe sulla formazione del personale per rendere più efficiente l’ufficio anagrafe

CATANZARO - Iemma: l’amministrazione investe sulla formazione del personale per rendere più efficiente l’ufficio anagrafeCATANZARO- L’amministrazione comunale, nell’ambito delle attività di formazione rivolte al personale, intende investire sul comparto dell’anagrafe che rappresenta un punto di riferimento per il rilascio di documenti personali e l’accesso a diverse prestazioni sociali. Lo sottolinea la vicesindaco con delega al settore, Giusy Iemma, evidenziando che nel corso delle prossime settimane i dipendenti dell’ufficio anagrafe saranno impegnati in corsi di alta formazione mirati all’aggiornamento professionale nelle materie di pertinenza.

“L’obiettivo è quello di riuscire a garantire il più possibile un pieno adeguamento del bagaglio di competenze e conoscenze dei nostri addetti rispetto ad un quadro normativo in costante evoluzione e al crescente utilizzo delle piattaforme tecnologiche. Un ambito che interessa, in modo particolare, anche la gestione delle iscrizioni anagrafiche dei cittadini stranieri che richiedono di essere inserito nel registro comunale e rispetto alle quali occorre l’espletamento di procedure che interessano anche altri settori.

L’ufficio anagrafe di Palazzo de Nobili può e deve diventare un punto di riferimento dal punto di vista amministrativo, esercitando il proprio ruolo guida di Capoluogo anche nel processo di aggregazione che sta interessando i comuni limitrofi. Nell’ottica di un rafforzamento dei servizi, per quanto possibile, si cercherà di rendere più funzionale non solo la sede centrale di via Iannoni, ma anche quella decentrata del quartiere Lido su cui stiamo dedicando impegno e attenzione per efficientare la macchina organizzativa e rispondere in modo adeguato alle sempre più numerose richieste”.