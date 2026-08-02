Catanzaro, la musica sacra emoziona il Carmine: grande successo per il concerto in onore della Madonna del Carmelo

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Una Chiesa della Madonna del Carmine gremita in ogni ordine di posto, un pubblico profondamente coinvolto e un’atmosfera di intensa spiritualità hanno caratterizzato il Concerto di Musica Sacra “Nel cuore della Madre, il volto del Figlio”, svoltosi ieri sera nel cuore del centro storico di Catanzaro in occasione dei festeggiamenti dedicati alla Madonna del Carmelo.

Protagonista della serata è stato il maestoso Coro Polifonico San Vitaliano, diretto dal giovane maestro Stefano Scozzafava, che ha proposto un raffinato percorso musicale capace di intrecciare fede, spiritualità ed emozione. Le esecuzioni, curate nei minimi dettagli e accolte da lunghi applausi, hanno accompagnato i presenti in un intenso momento di preghiera e contemplazione.

Ad impreziosire il concerto è stato l’accompagnamento dell’ensemble orchestrale composto dalle violiniste Giuditta Baratta e Mariavittoria Armone, dai flautisti Pasquale Comità e Simone Mauro, dall’oboista Enza Pagani, dal trombettista Flavio Lucia, dall’organista Rosario Raffaele e dal timpanista Fabio Benincasa voci soliste Luciano Pupo, Francesca Gualtieri, Angela Medici e Rosetta Chirico. Musicisti che, con professionalità e sensibilità artistica, hanno dato ulteriore forza espressiva alle pagine musicali eseguite dal coro.

Di grande impatto anche la partecipazione dell’attrice Romina Mazza, voce narrante della serata, che ha accompagnato il pubblico con poesie intense e coinvolgenti, mentre la conduzione è stata affidata a Mario Sei, che ha guidato il concerto con eleganza, sensibilità ed ha accompagnando gli spettatori attraverso i diversi momenti del programma.

Tra gli istanti più toccanti della serata, la testimonianza del dodicenne Mariano Guzzo, oltre a due esibizioni musicali particolarmente intense. Mariano è il dodicenne del Catanzarese affetto da una rarissima malattia genetica che gli ha provocato una grave forma di obesità. La sua storia ha commosso la Calabria e l’Italia: per anni la famiglia ha cercato una diagnosi e una terapia adeguata, finché, grazie anche alla mobilitazione dell’opinione pubblica e delle istituzioni, è stato avviato un percorso terapeutico presso un centro specializzato. Le sue parole, pronunciate con semplicità e autenticità, hanno emozionato profondamente i presenti, che gli hanno tributato un lungo e sentito applauso.

Uno dei momenti più significativi e suggestivi del concerto è stato il gran finale con “Fiore del Carmelo”, eseguito per l’occasione dal Coro Polifonico San Vitaliano nella raffinata armonizzazione del Maestro Stefano Cropanese. Il brano, dedicato alla Vergine del Carmelo, ha avvolto la chiesa in un clima di intensa partecipazione spirituale, suscitando profonda commozione tra i fedeli e ricevendo una calorosa e prolungata standing ovation.

Numerosa anche la presenza del clero, con tanti sacerdoti che hanno voluto condividere questo momento di fede e di comunione, testimoniando il profondo significato spirituale dell’iniziativa.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto al parroco, don Marcello Froio, che ha fortemente voluto questo appuntamento musicale dedicato alla Madonna del Carmelo. Visibilmente emozionato per la straordinaria partecipazione dei fedeli e per l’intensità della serata, don Marcello ha espresso la propria gratitudine al Coro San Vitaliano, al maestro Stefano Scozzafava, ai musicisti, a Mario Sei, a Romina Mazza e a tutti coloro che hanno contribuito alla perfetta riuscita dell’evento. Ha inoltre sottolineato come la musica sacra rappresenti uno straordinario strumento di evangelizzazione, capace di elevare il cuore dell’uomo e di rafforzare il senso di appartenenza alla comunità ecclesiale.

Il lungo applauso finale ha sancito il successo di una manifestazione che ha saputo fondere musica, fede e cultura in un’unica, intensa esperienza spirituale. Una serata destinata a rimanere nel cuore dei presenti e che conferma il Coro Polifonico San Vitaliano, diretto dal Maestro Stefano Scozzafava, come una delle realtà corali più apprezzate del territorio, capace di trasformare ogni concerto in un autentico momento di elevazione dell’anima e di testimonianza della bellezza della fede attraverso la musica.

Mario Sei