Un viaggio tra musica e spiritualità nel cuore di Catanzaro: il Coro Polifonico San Vitaliano in concerto alla Chiesa del Carmine

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Nel suggestivo abbraccio del centro storico di Catanzaro, dove ogni pietra racconta una pagina del nostro passato, la musica sacra si prepara a regalare un'emozione collettiva alla cittadinanza. La sera del 1 agosto 2026, a partire dalle ore 21:30, la Chiesa Madonna del Carmine aprirà le sue porte per ospitare un imperdibile Concerto di Musica Sacra.

Protagonista della serata sarà il Coro Polifonico San Vitaliano, una realtà che sta incarnando la bellezza della condivisione attraverso il canto. Il concerto, intitolato "Nel cuore della Madre, il volto del Figlio", sarà magistralmente diretto dal Maestro Stefano Scozzafava.

Non si tratterà solo di un'esibizione canora, ma di un vero e proprio abbraccio sonoro, arricchito da un ensemble strumentale di altissimo livello. Le voci del coro saranno infatti accompagnate dai violini dei Maestri Giuditta Baratta e Mariavittoria Armone, dai flauti di Pasquale Comità e Simone Mauro, dall'oboe di Enza Pagani, dalla tromba di Flavio Lucia, dall'organo di Matteo Belpanno e dai timpani orchestrali di Fabio Benincasa. Un incontro di strumenti e vocalità pensato per emozionare i presenti tra le navate di una delle chiese del centro storico città.

Ad arricchire ulteriormente il tessuto emotivo dell'evento, la serata, presentata da Mario Sei, vedrà la partecipazione di Romina Mazza in veste di voce narrante, pronta a guidare il pubblico in un percorso di riflessione e spiritualità. L'evento vanta inoltre la presenza di Mariano Guzzo come ospite speciale, simbolo di coraggio, che convive con una patologia che compromette fortemente la sua autonomia motoria.

L'iniziativa, accolta con entusiasmo dal parroco Don Marcello Froiio, rappresenta un'occasione preziosa per la comunità catanzarese. È un invito a fermarsi, a staccare dalla frenesia quotidiana per ritrovarsi insieme, uniti dal potere aggregante e universale della musica.

L'ingresso è un'opportunità da non lasciarsi sfuggire per chiunque desideri vivere una serata di armonia, arte e profonda bellezza, celebrando insieme la vitalità culturale di Catanzaro.