Catanzaro, annullata la Processione a mare della Madonna di Porto Salvo: il programma aggiornato

Tempo di lettura: ~3 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Processione della Madonna di Porto Salvo annullata sul mare per il maltempo: ecco il nuovo programma delle celebrazioni

Mare mosso e vento forte fermano il corteo in mare: confermati gli appuntamenti religiosi a terra con rosario, processione e Messa Solenne

Le avverse condizioni del mare hanno costretto gli organizzatori a modificare uno degli appuntamenti più attesi dell'estate catanzarese. La tradizionale Processione a mare della Madonna di Porto Salvo, prevista nel pomeriggio di oggi, è stata infatti annullata per motivi di sicurezza su indicazione della Capitaneria di Porto.

Una decisione presa dopo le verifiche sulle condizioni meteo-marine, che hanno evidenziato un mare particolarmente mosso e un vento tale da non garantire lo svolgimento in sicurezza della navigazione e della scorta alle imbarcazioni che ogni anno accompagnano la statua della Vergine.

La sicurezza prima di tutto: stop al corteo tra le onde

La processione sul mare rappresenta uno dei momenti più emozionanti della Festa della Madonna di Porto Salvo, una tradizione profondamente radicata nella comunità del quartiere marinaro di Catanzaro e capace di richiamare ogni anno centinaia di fedeli, residenti e turisti.

La scelta di annullare il corteo non è stata semplice, ma è stata adottata per garantire la massima tutela dei partecipanti e degli equipaggi coinvolti. Le condizioni del mare non consentivano infatti il regolare svolgimento della manifestazione religiosa in totale sicurezza.

Il programma delle celebrazioni prosegue regolarmente a terra

Nonostante la cancellazione della processione in mare, tutte le altre celebrazioni religiose previste per la giornata sono state confermate.

Secondo quanto comunicato dalla Parrocchia Santa Maria di Porto Salvo, la statua della Madonna seguirà il seguente programma:

visita agli anziani dell' Oasi di Padre Pio ;

; momento di accoglienza nell'area del porto;

ore 17:00 circa: Rosario meditato sul sagrato della parrocchia;

circa: sul sagrato della parrocchia; ore 18:30 : partenza della tradizionale processione a terra dalla zona Corace ;

: partenza della tradizionale dalla ; a conclusione del corteo sarà celebrata la Santa Messa Solenne.

Il cambiamento del programma permette comunque ai fedeli di vivere i principali momenti spirituali della festa, mantenendo vivo il significato religioso della ricorrenza.

Una tradizione molto sentita dalla comunità

La Madonna di Porto Salvo è da sempre considerata la protettrice dei pescatori, dei marinai e di quanti vivono il mare quotidianamente. La processione via mare rappresenta uno dei simboli più caratteristici della festa patronale, con la statua che viene accompagnata dalle imbarcazioni lungo la costa in un momento di grande partecipazione popolare.

Quest'anno, però, le condizioni meteorologiche hanno imposto una scelta prudente, privilegiando la sicurezza senza interrompere il percorso di fede che caratterizza la giornata.

I fedeli sono quindi invitati a partecipare alle celebrazioni che si svolgeranno regolarmente a terra, seguendo il programma aggiornato comunicato dalla parrocchia e dalle autorità competenti.