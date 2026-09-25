Catanzaro: La Polizia di Stato festeggia il patrono San Michele Arcangelo

Tempo di lettura: ~3 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

San Michele Arcangelo a Catanzaro, celebrazioni e mostra storica della Polizia di Stato

La città celebra il patrono della Polizia di Stato con una Santa Messa solenne, mezzi d’epoca e un percorso espositivo aperto al pubblico fino al 4 ottobre

Martedì 29 settembre 2026, Catanzaro celebrerà San Michele Arcangelo, patrono della Polizia di Stato, con un programma di iniziative rivolto alla cittadinanza. La giornata unirà il momento religioso alla valorizzazione della memoria storica dell’Istituzione, attraverso una mostra documentale, l’esposizione di veicoli d’epoca e la presenza di stand informativi.

L’appuntamento rappresenta un’occasione per conoscere più da vicino il patrimonio, l’evoluzione e i valori della Polizia di Stato, da sempre impegnata nella tutela della sicurezza e al servizio della comunità.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

La mostra sulla storia della Polizia di Stato

Dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 19.30, la Sala delle Culture del Palazzo della Provincia di Catanzaro ospiterà la mostra intitolata La storia in divisa viaggio nella memoria della Polizia di Stato.

Il percorso espositivo accompagnerà i visitatori attraverso le principali tappe della storia dell’Istituzione. Saranno presentati documenti, cimeli e divise d’epoca, testimonianze capaci di raccontare i cambiamenti avvenuti nel tempo e il legame costruito con il territorio e con i cittadini.

La mostra non sarà soltanto un’esposizione commemorativa, ma anche un momento di approfondimento dedicato alla cultura della legalità e alla conoscenza delle tradizioni della Polizia di Stato a Catanzaro.

Auto e moto storiche in Piazza Basilica dell’Immacolata

Nell’adiacente Piazza Basilica dell’Immacolata sarà possibile osservare da vicino una selezione di autoveicoli e motoveicoli d’epoca della Polizia di Stato.

I mezzi storici, particolarmente apprezzati dagli appassionati e dalle famiglie, permetteranno di ripercorrere l’evoluzione degli strumenti utilizzati dagli agenti nello svolgimento delle attività operative.

Nella stessa area saranno presenti anche alcuni stand espositivi della Polizia di Stato, pensati per favorire l’incontro e il dialogo con la cittadinanza.

La Santa Messa per San Michele Arcangelo

Il momento religioso della giornata è previsto alle ore 17.00 nella Basilica di San Giovanni Battista ed Evangelista, in Piazza Giuseppe Garibaldi.

La Santa Messa in onore di San Michele Arcangelo sarà presieduta dal Vicario Generale dell’Arcidiocesi di Catanzaro Squillace, don Salvino Cognetti.

La celebrazione sarà accompagnata dall’Orchestra e dal Coro Polifonico di San Vitaliano, diretti dal maestro Stefano Scozzafava. L’esecuzione musicale contribuirà a rendere particolarmente solenne e suggestivo il momento liturgico dedicato al patrono della Polizia di Stato.

Le autorità presenti alla cerimonia

Alla celebrazione prenderanno parte il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno Wanda Ferro e il Prefetto di Catanzaro Clemente Di Nuzzo.

Saranno presenti anche autorità civili, militari e religiose, rappresentanti delle organizzazioni sindacali e dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato, insieme a una rappresentanza del personale in servizio.

La ricorrenza di San Michele Arcangelo assume ogni anno un significato particolare per gli appartenenti alla Polizia di Stato e per le loro famiglie. È un momento di raccoglimento, ma anche di vicinanza tra l’Istituzione e la comunità.

Orari della mostra fino al 4 ottobre 2026

La mostra allestita nella Sala delle Culture resterà aperta al pubblico fino a domenica 4 ottobre 2026, nei seguenti giorni e orari:

29 settembre 2026 dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 19.30

dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 19.30 30 settembre e 1 ottobre 2026 dalle ore 9.00 alle 13.00

dalle ore 9.00 alle 13.00 2 ottobre 2026 dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 19.30

dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 19.30 3 e 4 ottobre 2026 dalle ore 9.00 alle 13.00

La partecipazione alle iniziative offre alla cittadinanza l’opportunità di condividere una giornata dedicata a San Michele Arcangelo, alla memoria e al ruolo svolto quotidianamente dalla Polizia di Stato nella tutela della collettività.