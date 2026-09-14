Nuovo anno scolastico 2026 2027, Monsignor Maniago ai giovani: «Non sprecate questa occasione»

Tempo di lettura: ~3 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

L’Arcivescovo di Catanzaro Squillace invita la comunità scolastica a riscoprire la ricerca della verità la qualità delle relazioni e la bellezza del sapere

In occasione dell’apertura del nuovo anno scolastico 2026 2027, Monsignor Claudio Maniago, Arcivescovo Metropolita di Catanzaro-Squillace, rivolge un messaggio agli studenti, ai docenti, ai dirigenti e a tutto il personale scolastico.

Il suo augurio va oltre la consueta formula di inizio anno e propone una riflessione sul significato più profondo dell’esperienza educativa. La scuola viene presentata come un luogo nel quale imparare a cercare la verità, interrogarsi sul senso della vita e riconoscere la dignità di ogni persona.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

La scuola come spazio di crescita e di futuro

Nel messaggio, Monsignor Claudio Maniago ricorda che la scuola non serve soltanto ad acquisire conoscenze e competenze. Tra i banchi si coltivano anche sogni, aspirazioni e progetti capaci di orientare il futuro dei giovani.

La crescita armoniosa della persona diventa così una responsabilità condivisa. Studenti, insegnanti, dirigenti e personale sono chiamati a partecipare a un lavoro comune che accompagni ogni ragazzo nella scoperta delle proprie capacità e della propria vocazione.

L’educazione scolastica assume quindi un valore che supera il semplice apprendimento delle discipline. Formare significa aiutare le nuove generazioni a comprendere ciò che studiano, collegare le informazioni e trasformare il sapere in uno strumento per affrontare la vita con maggiore consapevolezza.

Informazione e conoscenza non sono la stessa cosa

Uno dei passaggi centrali riguarda il rapporto tra scuola e mondo digitale. Il flusso continuo di contenuti rischia di sostituire il tempo necessario alla ricerca, alla riflessione e al discernimento.

Conoscere molte informazioni, infatti, non significa automaticamente essere capaci di comprenderle o di trovare un orientamento personale. Per questo viene richiamata la necessità di una vera igiene dell’attenzione, costruita attraverso momenti di silenzio, studio approfondito, lettura e confronto ponderato.

Non si tratta di rifiutare la tecnologia, ma di utilizzarla senza rinunciare alla capacità di pensare. La scuola può offrire ciò che il digitale, da solo, non riesce a garantire pienamente: tempo condiviso per apprendere e relazioni affidabili.

Il valore delle relazioni nella comunità scolastica

Il messaggio sottolinea anche l’importanza della cura delle relazioni. La qualità dell’esperienza scolastica dipende dalla capacità di ascoltare, collaborare e creare ambienti nei quali ogni persona possa sentirsi riconosciuta.

In un periodo caratterizzato dalla velocità e dalla frammentazione dell’attenzione, la scuola resta uno spazio fondamentale per imparare a stare con gli altri, rispettare le differenze e costruire legami solidi.

L’invito rivolto all’intera comunità scolastica è quello di nutrire la propria vita con ciò che genera gioia, fa maturare interiormente e rende più autentici i rapporti umani.

L’appello di Monsignor Maniago agli studenti

Agli studenti, in particolare, l’Arcivescovo augura di vivere ogni giornata in maniera coinvolgente, imparando ad apprezzare la bellezza della vita, dell’amicizia e del sapere.

L’inizio dell’anno scolastico diventa così l’occasione per guardare con fiducia al percorso che si apre e riconoscere il valore unico custodito da ogni persona. Il messaggio si conclude con un’esortazione diretta e significativa: «Amici, non sprecate questa occasione».

Monsignor Maniago assicura infine la propria vicinanza, il sostegno e la preghiera a quanti si preparano ad affrontare un nuovo anno di studio, insegnamento e crescita condivisa.

Clicca QUI per leggere il messaggio integrale di Mons. Claudio Maniago.