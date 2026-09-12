Catanzaro-Squillace celebra la Giornata Pro Avvenire: comunicare il Vangelo, leggere il nostro tempo

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Una pagina speciale dedicata alla vita della Chiesa diocesana. L’Arcivescovo Maniago: «Abbiamo bisogno di parole capaci di leggere la realtà alla luce del Vangelo»





L’Arcidiocesi di Catanzaro-Squillace celebra oggi, sabato 12 settembre, la Giornata Pro Avvenire, promossa dall’Ufficio Diocesano per le Comunicazioni Sociali per sostenere e rilanciare la presenza del quotidiano cattolico nelle comunità ecclesiali e valorizzare il ruolo dell’informazione come luogo di evangelizzazione, formazione e partecipazione.

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La Giornata coincide significativamente con l’Assemblea diocesana, che riunisce a Gasperina oltre trecento delegati provenienti da tutta l’Arcidiocesi e apre il percorso dedicato al rinnovamento dell’iniziazione cristiana. Una coincidenza che unisce due dimensioni della stessa missione: generare alla fede e saperla raccontare dentro la cultura e le domande del nostro tempo.





È lo stesso Arcivescovo metropolita, Mons. Claudio Maniago, a sottolinearlo nel suo intervento pubblicato oggi sulla pagina diocesana di Avvenire: «La coincidenza dell’Assemblea con la Giornata Pro Avvenire ci ricorda inoltre che evangelizzare significa abitare responsabilmente la cultura e la comunicazione». E aggiunge: «Abbiamo bisogno di parole capaci di leggere la realtà alla luce del Vangelo, raccontare il bene e contribuire alla formazione di coscienze libere e responsabili».





Per l’occasione, Avvenire dedica una pagina speciale alla Chiesa di Catanzaro-Squillace, curata dall’Ufficio Diocesano per le Comunicazioni Sociali, che restituisce alcuni dei principali cantieri ecclesiali e sociali del territorio. In primo piano il cammino verso il rinnovamento degli itinerari di iniziazione cristiana, chiamato nel prossimo biennio a coinvolgere catechisti, famiglie, ministri ordinati, consacrati, associazioni, movimenti, organismi di partecipazione e Uffici pastorali.





La pagina racconta inoltre il percorso di formazione socio-politica promosso dall’Ufficio per la Pastorale Sociale e del Lavoro, inaugurato a Roccelletta di Borgia con la partecipazione di giovani, amministratori e cittadini, e i quarant’anni del Centro Calabrese di Solidarietà, esperienza che dal 1986 accompagna persone e famiglie segnate dalle dipendenze e da nuove forme di fragilità.





La Giornata Pro Avvenire diventa così non soltanto un invito alla diffusione del quotidiano, ma un’occasione per riscoprire il valore di una comunicazione ecclesiale capace di raccontare il territorio, interpretare i cambiamenti e offrire uno sguardo cristiano sulla realtà. Una comunicazione che non cerca semplicemente visibilità, ma si mette al servizio della comunione, della formazione delle coscienze e della missione della Chiesa.





Ufficio Diocesano per le Comunicazioni Sociali



