Nasce In Cammino con l’Autismo Italia ODV: dodici anni di Cammini diventano una nuova realtà associativa

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Alla Presidenza la giovanissima Karola Cappai, che nel 2014, a soli otto anni, partecipò al primo Cammino di Santiago da cui ebbe origine l’esperienza. Diversamente ODV e Progetto Filippide Cagliari e Sud Sardegna sono i primi due ETS ad aderire alla nuova associazione.

Cagliari, 8 settembre 2026 – Dopo dodici anni di Cammini, migliaia di chilometri percorsi in Italia e all’estero e tante esperienze condivise con persone autistiche, famiglie e volontari, nasce ufficialmente In Cammino con l’Autismo Italia ODV, la nuova realtà associativa che raccoglie e rilancia l’esperienza iniziata nel 2014 con il primo Cammino di Santiago.

Da allora la strada percorsa è stata lunga. In Cammino con l’Autismo ha attraversato numerosi itinerari in Italia e in Europa ed è arrivato fino in Giappone, coinvolgendo negli anni persone autistiche, famiglie, volontari, camminatori e associazioni. Esperienze diverse, unite dalla convinzione che il Cammino possa essere uno straordinario strumento di incontro, autonomia, partecipazione e inclusione.

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La costituzione dell’associazione rappresenta oggi la naturale evoluzione di questo percorso e nasce con l’obiettivo di mettere l’esperienza maturata in questi dodici anni a disposizione di una comunità più ampia, promuovendo Cammini sempre più accessibili e inclusivi, sviluppando nuovi progetti e costruendo una rete nazionale tra persone, famiglie, associazioni ed enti che condividono gli stessi valori.

Durante l’assemblea costitutiva sono stati approvati l’Atto costitutivo e lo Statuto ma, fin dal primo giorno, i soci hanno voluto definire con chiarezza anche l’identità e i principi sui quali costruire la nuova associazione. L’assemblea ha quindi approvato anche il Manifesto fondativo, la Mission e la Vision, i Valori fondanti e la Carta etica del volontario, documenti che indicano non soltanto gli obiettivi da raggiungere, ma anche il modo in cui In Cammino con l’Autismo Italia ODV intende perseguirli.

L’assemblea ha inoltre eletto il primo Consiglio Direttivo e attribuito le cariche sociali, affidando la Presidenza alla giovanissima Karola Cappai. Una scelta che racchiude in sé una parte importante della storia di In Cammino con l’Autismo, perché Karola aveva appena otto anni quando, nel 2014, partecipò al primo Cammino di Santiago da cui tutto ebbe inizio. Dodici anni dopo, quella bambina che camminava verso Santiago è stata chiamata a guidare l’associazione nata proprio da quell’esperienza.

«Per me assumere la Presidenza di questa associazione ha un significato particolare, perché In Cammino con l’Autismo fa parte della mia vita da quando ero bambina – dichiara Karola Cappai, Presidente di In Cammino con l’Autismo Italia ODV –. Nel 2014 avevo otto anni e camminavo verso Santiago senza poter immaginare che, dodici anni dopo, sarei stata chiamata a guidare l’associazione nata da quella esperienza. Vorrei che questa nuova realtà riuscisse ad aprire sempre più Cammini alle persone autistiche e alle loro famiglie e, soprattutto, che sapesse coinvolgere tanti giovani, volontari e associazioni. Abbiamo una storia importante alle spalle, ma credo che la parte più bella sia ancora quella che dobbiamo scrivere».

La nuova associazione muove i suoi primi passi con una rete già costruita negli anni. Diversamente ODV e Progetto Filippide Cagliari e Sud Sardegna sono infatti i primi due ETS ad associarsi a In Cammino con l’Autismo Italia ODV, confermando all’interno della nuova realtà un rapporto nato e cresciuto attraverso numerose esperienze condivise.

«Filippide ha condiviso con In Cammino con l’Autismo tante esperienze e tanti chilometri e, per questo, essere tra i primi ETS che hanno scelto di aderire alla nuova associazione è per noi la naturale prosecuzione di un percorso costruito insieme – spiega Marcellina Spiga, Presidente di Progetto Filippide Cagliari e Sud Sardegna –. Lo sport e il Cammino hanno molto in comune: richiedono impegno, costanza e capacità di stare insieme e permettono alle persone di scoprire possibilità che spesso gli altri non riescono a vedere. Crediamo molto nella possibilità di costruire, attraverso una rete sempre più ampia, nuove occasioni di partecipazione per le persone autistiche e le loro famiglie».

Per Diversamente ODV, che ha accompagnato In Cammino con l’Autismo fin dalle sue origini, la nascita della nuova associazione rappresenta invece il momento in cui un’esperienza cresciuta negli anni acquisisce una propria autonomia e si apre a una dimensione più ampia.

«Quando siamo partiti per Santiago nel 2014 non esisteva un progetto già scritto e certamente non immaginavamo quello che sarebbe successo negli anni successivi – racconta Pierangelo Cappai, Presidente di Diversamente ODV –. Abbiamo semplicemente cominciato a camminare e, passo dopo passo, intorno a quell’esperienza sono arrivate persone, famiglie, volontari, associazioni e nuovi Cammini, fino al Giappone. Dopo dodici anni abbiamo sentito che era arrivato il momento di dare a questa esperienza una struttura autonoma e di metterla a disposizione di una comunità più grande. Diversamente ha accompagnato questa storia fin dall’inizio e oggi essere tra i primi ETS associati significa continuare a sostenerla, lasciandole però lo spazio per crescere, costruire una propria identità e diventare un punto di riferimento per i Cammini inclusivi in Italia».

In Cammino con l’Autismo Italia ODV nasce infatti con una vocazione aperta alla partecipazione e alla costruzione di una rete. Persone autistiche e famiglie, volontari, camminatori, associazioni ed ETS potranno condividere il percorso della nuova organizzazione e contribuire alla realizzazione di nuovi Cammini e nuove esperienze inclusive.

Tra le prime iniziative è già disponibile anche la nuova maglietta di In Cammino con l’Autismo Italia ODV, che potrà essere ricevuta attraverso una piccola donazione destinata a sostenere le attività e i prossimi Cammini dell’associazione.

La nascita della nuova ODV, dunque, non segna l’inizio di una storia nuova, ma dà una forma nuova a una storia cominciata dodici anni fa lungo la strada per Santiago e cresciuta, anno dopo anno, attraverso migliaia di chilometri.



