Catanzaro, una statua della Vergine nella stazione di Santa Maria simbolo di fede e comunità

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

La statua, donata dalla parrocchia di Santa Maria di Zarapoti, sarà collocata nei prossimi giorni all’interno della fermata della metropolitana di superficie

La stazione Santa Maria della metropolitana di superficie accoglierà presto una statua della Vergine Maria, destinata a diventare un segno di devozione e un punto di riferimento per il quartiere. L’opera è stata donata dalla parrocchia di Santa Maria di Zarapoti e sarà posizionata definitivamente nei prossimi giorni.

L’iniziativa unisce il valore religioso a quello sociale, offrendo ai residenti e ai viaggiatori un simbolo di accoglienza, protezione e vicinanza. La presenza della statua contribuirà inoltre a rafforzare il legame tra la parrocchia, la comunità locale e un luogo quotidianamente attraversato da numerosi cittadini.

Il ringraziamento del consigliere Antonio Barberio

Il consigliere comunale Antonio Barberio ha espresso la propria gratitudine a Don Giorgio e Don Salvatore, sacerdoti della parrocchia, per aver voluto donare la statua alla comunità.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Secondo Barberio, la collocazione della Vergine nella fermata di Santa Maria rappresenterà un importante riferimento spirituale non soltanto per gli abitanti del quartiere, ma anche per tutte le persone che utilizzeranno la metropolitana di superficie.

Un gesto che assume un significato particolare perché porta un simbolo religioso in uno spazio pubblico dedicato alla mobilità e all’incontro, rendendo la stazione ancora più vicina all’identità e alla sensibilità del territorio.

Il contributo di cittadini e operatori della Metro FC

La realizzazione dell’iniziativa è stata possibile grazie alla collaborazione di diverse persone, che hanno offerto tempo, competenze e disponibilità.

Il consigliere Barberio ha rivolto un ringraziamento particolare a Dylan Pettinato, Giovanni Cicco e Nicola Di Lascio della Metro FC, impegnati nelle attività necessarie per predisporre la collocazione dell’opera.

Un contributo importante è stato fornito anche da Maurizio Lia, che ha realizzato artigianalmente la staffa destinata a sostenere la statua. Barberio ha inoltre ringraziato Luciano Corapi e Mimmo Mellace per il sostegno concreto e generoso offerto alla buona riuscita del progetto.

Il posizionamento previsto nei prossimi giorni

La statua della Vergine nella stazione di Santa Maria sarà installata a breve. Con il completamento dell’intervento, la fermata si arricchirà di un elemento dal forte valore simbolico, nato dalla collaborazione tra parrocchia, cittadini e operatori del territorio.

L’iniziativa testimonia come anche un luogo di passaggio possa trasformarsi in uno spazio capace di custodire l’identità del quartiere e favorire un senso più profondo di appartenenza alla comunità.