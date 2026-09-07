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Al via oggi il Percorso di Formazione Socio-Politica dell’Arcidiocesi

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Al via oggi il Percorso di Formazione Socio-Politica dell’Arcidiocesi

Prende il via oggi, lunedì 7 settembre, alle ore 18.00, nel Salone parrocchiale di Roccelletta di Borgia, il Percorso di Formazione Socio-Politica 2026/2027 promosso dall’Arcidiocesi Metropolitana di Catanzaro-Squillace e fortemente voluto dall’Arcivescovo S.E. Mons. Claudio Maniago.

L’incontro inaugurale, dal titolo “Dall’algoritmo alla relazione: la scommessa di una magnifica umanità”, aprirà un cammino pensato per favorire la formazione delle coscienze e una partecipazione responsabile alla vita sociale e politica, alla luce dei valori della Dottrina sociale della Chiesa.

Interverranno Mons. Claudio Maniago, Arcivescovo Metropolita di Catanzaro-Squillace, e la dott.ssa Annamaria Frustaci, sostituto procuratore presso la DDA della Procura di Catanzaro, che proporrà una riflessione sul tema “La persona oltre il calcolo strategico: legalità, umanità, cura, per una politica nuova”.

L’appuntamento di oggi inaugura un percorso che intende offrire strumenti di lettura della realtà e occasioni di confronto per riscoprire la politica come servizio alla persona e costruzione del bene comune.

Ufficio Diocesano per le Comunicazioni Sociali

Arcidiocesi Metropolitana di Catanzaro-Squillace


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percorso-formazione-socio-politica arcidiocesi-catanzaro-squillace dottrina-sociale-chiesa partecipazione-responsabile bene-comune

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