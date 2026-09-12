Prevenire per proteggere a Sellia Marina istituzioni e Forze dell’Ordine insieme per i giovani

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“PREVENIRE PER PROTEGGERE”: L’INIZIATIVA IDEATA, ORGANIZZATA E MODERATA DA ROSA PROCOPIO PORTA A SELLIA MARINA ISTITUZIONI E FORZE DELL’ORDINE A CONFRONTO SULLA TUTELA DEI GIOVANI

Si è svolta venerdì 11 settembre, presso la Sala del Consiglio Comunale di Sellia Marina, la conferenza “Prevenire per proteggere”, ideata, organizzata e moderata da Rosa Procopio, docente dell’Istituto Comprensivo di Sellia Marina, con la collaborazione di Antonio Zicchinella nell’organizzazione e nella realizzazione dell’evento.

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L’iniziativa nasce dalla volontà di Rosa Procopio di accendere i riflettori su fenomeni che coinvolgono sempre più da vicino le nuove generazioni e di creare un momento concreto di confronto tra istituzioni, Forze dell’Ordine, scuola, famiglie, realtà associative e mondo religioso.

È stata la stessa Procopio, nel ruolo di moderatrice, a guidare il confronto sui diversi temi: sicurezza stradale, consumo di alcol e sostanze tra i giovani, comportamenti a rischio nei luoghi del divertimento, educazione affettiva, rispetto nelle relazioni, bullismo e cyberbullismo.

Al centro della conferenza un principio fortemente voluto dalla sua ideatrice: la prevenzione non può ridursi al divieto o alla repressione, ma deve partire dalla conoscenza, dall’educazione e dalla consapevolezza, affinché soprattutto i più giovani possano disporre degli strumenti necessari per riconoscere i rischi e compiere scelte responsabili.

Di particolare rilievo la partecipazione dell’On. Wanda Ferro, Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno, dell’On. Maddalena Morgante, intervenuta in collegamento da remoto, e dell’Assessore del Comune di Sellia Marina Enza Falbo.

Significativa la presenza delle Forze dell’Ordine, con Della Vecchia, in rappresentanza della Questura di Catanzaro, il Tenente Colonnello Burgio, il Capitano Spadoni, il Luogotenente Piteo e il Maresciallo Bonerba, che hanno portato il contributo della propria esperienza sui temi della sicurezza, della legalità e della prevenzione.

Sono inoltre intervenuti Don Giuseppe Cosentino, parroco di Sellia Marina, Massimo Barbieri, Giudice onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro, e Pietro Mauro, Presidente AVIS Sellia Marina.

Per Rosa Procopio, “Prevenire per proteggere” vuole rappresentare non un appuntamento isolato, ma un messaggio rivolto all'intera comunità: la tutela dei giovani è una responsabilità condivisa e richiede una vera comunità educante, nella quale famiglia, scuola, istituzioni, Forze dell’Ordine e territorio sappiano lavorare insieme.

> «Prevenire significa conoscere, conoscere significa poter scegliere e scegliere consapevolmente significa essere più liberi e più sicuri».

È questo il messaggio che Rosa Procopio ha voluto lasciare alla comunità di Sellia Marina: investire nella prevenzione significa offrire ai ragazzi gli strumenti per difendere se stessi, rispettare gli altri e costruire con maggiore consapevolezza il proprio futuro.

Rosa Procopio

Ideatrice, organizzatrice e moderatrice di “Prevenire per proteggere”