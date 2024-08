Catanzaro – Le parole di mister Caserta alla vigilia della gara di Coppa Italia Frecciarossa

Per il debutto stagionale il tecnico vuole vedere una squadra vogliosa che sia in grado di giocarsela a viso aperto





Mister Caserta alla vigilia della gara che segnerà il debutto ufficiale della stagione 2024-2025 ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle difficoltà della gara, su cosa si aspetta dai suoi ragazzi e sulle condizioni generali della squadra dopo un mese di ritiro tra quello valdostano e quello toscano. Ultimo passaggio delle sue dichiarazioni riguardano la formazione e il modulo tattico che intende schierare.

Di seguito le sue dichiarazioni tratte dal sito ufficiale della società giallorossa:

“La differenza di categoria c’è, è chiaro, ma contro qualsiasi avversario a me interessa vedere una squadra che ha voglia di giocarsela a viso aperto”.

Mister Fabio Caserta, in vista della gara di Coppa Italia con l’Empoli, in programma domani, sa quel che vuole dai suoi: “Mi aspetto che i ragazzi dimostrino quei progressi fisici, tattici e tecnici necessari per farci trovare pronti all’inizio del torneo”.

Circa un mese di lavoro per un gruppo che sta assimilando le nuove idee di gioco: “All’inizio non è mai semplice – afferma Caserta – ma ho trovato la grande disponibilità da parte di tutta la squadra nel seguirmi facendo ciò che è stato proposto. L’impegno è stato massimo e per questo non posso che essere soddisfatto. E’ evidente che ci vuole un po’ di tempo e anche pazienza ma sono ottimista e tutti insieme, sono certo, supereremo le difficoltà che incontreremo nel corso di questa serie B, come sempre, difficilissima”.

Nonostante le temperature molto più alte che a Courmayeur, anche nella settimana post ritiro trascorsa in Toscana, la squadra ha lavorato sodo: “Ci siamo concentrati, in particolare, sul lavoro fisico con carichi pesanti che smaltiremo nei prossimi giorni, in vista del debutto in campionato”.

Su formazione e modulo per questo primo impegno ufficiale, il mister attende la rifinitura di domattina. “Nelle amichevoli disputate fino adesso ho provato più soluzioni. Domani – ha concluso – schiererò la squadra con il sistema di gioco che, a mio avviso, metterà i ragazzi di più a loro agio”. foto US Catanzaro*

Convocati del Catanzaro

EMPOLI - CATANZARO

PORTIERI

1 DINI

22 PIGLIACELLI

99 BORRELLI

DIFENSORI

2 PIRAS

3 TURICCHIA

4 ANTONINI

6 BONINI

14 SCOGNAMILLO

23 BRIGHENTI

27 CERESOLI

32 KRAJNC

62 MEGNA

64 RIZZO

92 SITUM

CENTROCAMPISTI

10 PETRICCIONE

20 PONTISSO

21 POMPETTI

24 PAGANO

61 MAIOLO

77 VOLPE

ATTACCANTI

7 COMPAGNON

9 IEMMELLO

28 BIASCI

63 RAFELE

90 PITTARELLO