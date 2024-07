Catanzaro, le ultime di mercato. Buon avvio sull’acquisto degli abbonamenti

I nuovi Pittarello e Pagano già a Morgex. Comincia bene la sottoscrizione degli abbonamenti.

Gente che arriva, gente che è in procinto di salutare e gente che deve decidere se proseguire la sua carriera a Catanzaro, in una categoria superiore rispetto a quella in cui hanno militato fino alla passata stagione.

Si può così sintetizzare la situazione attuale sul fronte mercato in casa Catanzaro. Al già preannunciato arrivo di Riccardo Pagano, giovane molto interessante e dal futuro roseo proveniente dalla Primavera della Roma con diverse presenze nella prima squadra sia in campionato sia in Europa League, ha fatto seguito oggi l’arrivo direttamente a Morgex dell’attaccante Filippo Pittarello fino a ieri in ritiro con la sua ormai ex squadra di appartenenza, il Cittadella.

Pagano classe 2004, è stato un pupillo di Mourinho. Centrocampista duttile che può ricoprire diversi ruoli sulla mediana arriverà in Calabria con la formula del prestito con riscatto e controriscatto da parte della società capitolina.

Pagano ha già raggiunto il ritiro valdostano dove si è messo subito a disposizione di mister Caserta.

Pittarello è un 27nne attaccante dalle grandi doti tecniche. Fisicamente ben strutturato è molto veloce e inquadra spesso la porta ma sa anche essere utile nelle vesti di assist-man. Il calciatore padovano si lega al Catanzaro con contratto triennale con opzione per il quarto. Il costo dell’operazione tra richiesta e bonus si aggira intorno agli 800 mila euro.

MERCATO

Il DS Polito non si dà per vinto e insiste il suo pressing per portate a Catanzaro il forte attaccante Della Morte. L’esito della trattativa dipenderà prevalentemente dal giocatore che deve decidere quali saranno le sue ambizioni. Se cioè restare in serie C oppure cimentarsi in una categoria superiore dal momento che il suo cartellino è di proprietà del Vicenza.

Chissà se anche per Della Morte si ripeterà la stessa identica situazione già verificatasi con Vandeputte acquistato per volontà del belga proprio dal Vicenza in seguito al suo rifiuto di rinnovo contrattuale.

Piace molto anche un esterno basso sinistro del Taranto, Ferrara seguito anche dal Cosenza ma pare che la società pugliese lo reputi incedibile. La storia recente ci insegna che a fronte di una buona offerta però l’affare potrebbe andare in porto. Ci riferiamo ad Antonini che inizialmente ritenuto incedibile, sempre dal Taranto, ha poi finito per essere acquistato durante il mercato invernale.

Per Mazzocchi di proprietà dell’Atalanta il Cosenza sembra essere più vicino per assicurarsi le sue prestazioni ma si sa le dinamiche di mercato sono tali che fino a quando non si metterà nero su bianco niente può considerarsi perduto.

Un’idea suggestiva potrebbe concretizzarsi con il ritorno di Andrea Ghion in giallorosso. Il forte regista di proprietà del Sassuolo dopo due stagioni al Catanzaro sta effettuando la riabilitazione al Mapei center in seguito agli infortuni della passata stagione ma non è partito in ritiro con il resto della squadra del Sassuolo che ne detiene il cartellino.

La sua volontà potrebbe essere quella di rientrare in Calabria perché si è trovato molto bene e certamente è stato molto apprezzato dall’intero ambiente che sarebbe pronto per riabbracciarlo e continuare ad esaltarne le qualità tecniche.

ABBONAMENTI

Buono l’esito delle sottoscrizioni degli abbonamenti. Dopo il primo giorno 672 sono state le tessere sottoscritte dai tifosi. Ricordiamo che questa prima fase è riservata ai vecchi abbonati che possono far valer il diritto di prelazione fino 30 luglio.

DICHIARAZIONI DI DIEGO FORESTI

L’ex DG del Catanzaro nel giorno della presentazione come nuovo DG della Ternana ha voluto ringraziare i tifosi giallorossi per gli splendidi 4 anni trascorsi in Calabria. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Quattro anni insieme in cui rimangono le tante cose buone fatte. Grazie a tutti i tifosi del Catanzaro, la città e gli ultras. Mi sono sentito a casa. La prima stagione è stata dura poi con a Vivarini è arriva una svolta nel gioco. Dopo il Covid abbiamo riportato gente ed entusiasmo allo stadio. Spero di ripetermi anche qui".





Maurizio Martino