Catanzaro, mister Caserta presenta la gara con il Sassuolo (Video)

Il tecnico dei giallorossi analizza il match inaugurale del campionato che sarà disputato al cospetto di un “Ceravolo” sold out





Mister Caserta ha incontrato la stampa a Giovino prima della rifinitura ala vigilia di Catanzaro-Sassuolo.

Riportiamo di seguito le sue dichiarazioni:

"Sarà molto emozionante l'inizio di stagione. Ci sarà lo stadio pieno e non vediamo l'ora di cominciare. I ragazzi si sono preparati bene in questo inizio di stagione.

Cercheremo di fare una grande stagione. Nonostante le defezioni faremo di tutto per ottenere i primi tre punti.

Se avessimo avuto una settimana in più per lavorare sarebbe stato meglio ma siamo comunque pronti. Ci saranno momenti della gara in cui servirà attenzione – prosegue il mister - dobbiamo essere bravi a saper leggere i momenti della gara.

Il Sassuolo viene da una retrocessione e sarà certamente una delle squadre che tenterà di ritornare subito in serie A. In alcuni ruoli abbiamo difficoltà ma dobbiamo essere uniti e avere molto spirito di sacrificio.

Giocheremo in casa e avremo la spinta del nostro pubblico meraviglioso.”

Sul calciomercato questo il passaggio fondamentale: “Il calciomercato in questo periodo è difficile per tutti, sappiamo che non è facile. Se manca qualcosa non è colpa della società. Contro la Juve Next Gen è stata una questione mentale, era l'ultima gara prima del rompete le righe e pensi che è la fine del ritiro. Nelle altre gare abbiamo affrontato squadre con giocatori diversi. Nelle difficoltà dobbiamo stare compatti, adesso vedo meglio la squadra. I carichi di lavoro si fanno sentire.”

Sulle differenze rispetto alla passata stagione: “Non dobbiamo pensare più all'anno scorso. Dobbiamo pensare a cosa fare ora e questa squadra ha dei principi chiari.

Sono andato a rivedere gare di due stagioni fa e la squadra non giocava così, nonostante il lavoro attuale viene da lontano. Ognuno dei calciatori deve mettere a disposizione tutto. Un calciatore quando scende in campo davanti a 13 mila persone cerca di dare tutto. Anche per Vivarini non sarà facile riproporre quel gioco a Frosinone”.

Sulle condizioni di Situm e della squadra in generale: ”Si è allenato bene e sarà a disposizione. Chi subentra deve essere pronto a dare una mano. Noi sappiamo come vogliamo giocare, ne ho parlato con il direttore e il Presidente. Non abbiamo giocatori con le caratteristiche di Sounas o Vandeputte che venivano nel mezzo, per infortuni, squalifiche o quant'altro. Koutsoupias sta meglio, si è allenato con la squadra per una decina di giorni ma è reduce da un grave dall'infortunio. Ha iniziato a fare i contrasti e sta meglio.

Curcio? Ogni ragazzo fa le proprie valutazioni con la società".





Maurizio Martino

">