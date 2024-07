Calcio. Nuovo stadio per Catanzaro, Noto: "Voglio un impianto fuori città"

Il presidente Noto del Catanzaro esprime la sua visione su una struttura più moderna e accessibile: "I vantaggi logistici e di spazio superano i costi. La decisione finale spetta alla politica."

CATANZARO, 17 GIU. - In un'intervista rilasciata a RTC, il presidente Noto dell'US Catanzaro 1929 ha espresso chiaramente la sua posizione riguardo alla costruzione di un nuovo stadio. Noto ha sottolineato l'importanza di avere un impianto fuori città per risolvere i numerosi problemi logistici attuali.

"Sì, sicuramente noi siamo una società che usa lo stadio Ceravolo, ma con l'esperienza maturata in questi anni e dopo aver visto tanti campi in Italia, possiamo dare un contributo significativo in termini di idee e progettualità," ha dichiarato Noto.

Noto ha poi evidenziato i principali vantaggi di uno stadio situato fuori dal centro urbano. "Per me, lo stadio deve essere fuori città perché ha bisogno di spazi e parcheggi. Il costo per una nuova viabilità e parcheggi multipiano in città non compensa i benefici di avere l'impianto in una zona periferica di Catanzaro. Così facendo, si potrebbe anche attrarre un bacino d'utenza più ampio," ha spiegato.

Le problematiche attuali non sono poche: dalla difficoltà di parcheggio alle lunghe attese per accedere allo stadio durante le partite importanti. "Riceviamo molte mail di protesta per i parcheggi, la viabilità e il traffico. La struttura stessa ha pochissime vie di esodo e accesso, il che rende necessario arrivare due o tre ore prima dell'inizio della partita, cosa che non trovo giusta," ha continuato Noto.

Nonostante queste argomentazioni, Noto ha ammesso di non aver riscontrato resistenze alla sua idea. "Ci siamo confrontati, ma oggi starò attento a sentire cosa ne pensa la parte politica. È giusto che sia una scelta politica, noi possiamo solo dare delle indicazioni," ha concluso.

La proposta di Noto è destinata a suscitare un ampio dibattito, non solo tra i tifosi, ma anche tra le autorità locali, chiamate a bilanciare le esigenze sportive con quelle della comunità cittadina. (Fonte: RTC)