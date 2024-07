Catanzaro, presentata la XXI edizione del MGFF

Ricco cartellone di eventi in programma dal 27 luglio al 4 agosto tra master class, proiezione film, interviste, concerti, conferenze stampa…

CATANZARO - Saranno otto giorni molto intensi e con l’imbarazzo della scelta per quanti volessero seguire la XXI edizione del MGFF, presentata alla stampa questa mattina nella sala concerti del Comune dall’ideatore e direttore artistico della Kermesse, Gianvito Casadonte.

Il Festival è sostenuto dal Ministero della Cultura, Calabria Straordinaria – brand della Regione Calabria – Assessorato al Turismo, Calabria Film Commission, Comune di Catanzaro, in collaborazione con Yes Start Up Calabria e Lilt – Lega Italiana per la lotta contro il cancro

La parte introduttiva dell’incontro, che ha visto anche la presenza del sindaco Fiorita e dell’Assessore al turismo e allo spettacolo Antonio Borelli, è stata dedicata all’importanza della scelta della Calabria e di Catanzaro in particolare per svolgere la kermesse che vedrà ospiti nazionali e internazionali.









Nel corso del suo intervento il sindaco Fiorita ha affermato che “La manifestazione rappresenta un grandissimo festival che continua un trend di crescita del territorio. Una rassegna che è diventata ormai un punto di riferimento nazionale.

Catanzaro deve sentire il proprio grande festival – afferma Fiorita – come un motivo di orgoglio in quanto non era facile immaginare che a Catanzaro potesse avvenire quello che sta avvenendo ormai da diversi anni.”

Il sindaco Fiorita evidenzia gli enormi passi avanti fatti nel corso degli anni da quando cioè da spettatore cominciava a seguire il MGFF quando la location era all’epoca l’anfiteatro di Soverato. Il primo cittadino ha dato merito a Casadonte dell’enorme lavoro organizzativo e degli ottimi risultati conseguiti nell’interesse della città per dare alla stessa maggiore visibilità. In questa ottica “l’Amministrazione, nei limiti delle proprie possibilità – prosegue fiorita - cercherà di far accrescere la sintonia e l’empatia tra la città e il suo Festival. Ho chiesto a Gianvito Casadonte di coinvolgere i sindaci della grande Catanzaro, rivolgere l’attenzione verso delle realtà sociali che già caratterizzano da anni il MGFF.”

L’intervento dell’Assessore Borelli ha evidenziato la testimonianza della quotidiana collaborazione con Gianvito Casadonte e l’intero motore organizzativo della kermesse che “Ogni anno lancia una sfida nella sfida perché partendo da livelli così alti è sempre più complesso riuscire a creare meraviglia nell’ambito degli osservatori locali e internazionali di questo festival e Gianvito non solo lo fa ma lo fa riuscendo sempre nel suo intento.

Mi piace questa sua visione, condivisa ovviamente, perché il MGFF è un marcatore ormai identitario, turisticamente fondamentale per il futuro di questa regione. Gianvito – prosegue l’Assessore – si è messo a disposizione anche su un tavolo istituzionale, quello sul futuro del Turismo guidato dalla Regione Calabria.” Sul tema del turismo si è ovviamente soffermato Borelli considerando il lavoro di Casadonte come “una missione che Gianvito ha dato non solo per Catanzaro ma anche per il resto della Calabria. Il lavoro di promozione sul territorio - afferma Borelli riprendendo le parole di Fiorita - che toccherà portare avanti si deve basare sulla volontà che la grande Catanzaro si stringa attorno a questo festival facendolo proprio e dando un’azione di propulsione perchè dal festival si può narrare una bellissima storia che non è solo quella dei film e di tutti gli eventi collaterali, ma di questo territorio, di questa città che finalmente assume un ruolo rilevante non solo per questo paese ma a livello internazionale.”

L’ideatore e direttore della Kermesse Gianvito Casadonte nel ringraziare il sindaco Fiorita e l’intera Amministrazione per il supporto al suo lavoro in fase di organizzazione ha evidenziato i tantissimi eventi che caratterizzano la manifestazione da lui stesso definita “strepitosa”.

“L’obiettivo del MGFF – afferma Casadonte – è come sempre quella di voler scoprire giovani talenti e le grandi star e far conoscere loro la nostra terra. Non è mai facile, niente è facile ma noi ogni anno ci proviamo perché ci crediamo. Bisogna avere una mentalità vincente. Bisogna essere consapevoli che questa regione sarà un punto importante per il Paese”.

Su nostra sollecitazione in merito all’idea di creare una partnership con l’Accademia delle Belle arti Casadonte afferma: ”un’altra caratteristica del MGFF è dare spazio e far decidere i propri collaboratori perché devono imparare a prendere delle decisioni. Mi è stata proposta questa partnership e io sono convinto che sarà un’ottima iniziativa, un’ottima operazione che ho sposato e quindi quest’anno avremo i ragazzi dell’Accademia”.

Sara una edizione che soddisferà di certo tutti i gusti, che partirà il 27 luglio e terminerà il 4 agosto. Si partirà appunto il “27 luglio con Claudio Bisio che presenterà il suo film L'ultima volta che siamo stati bambini, il 28 è prevista l’’intervista esclusiva per Sky sport 1 a Michel Platini da parte del giornalista Federico Buffa, il 29 la conferenza stampa di Kevin Costne - uno dei più grandi attori americani che lo stesso Casadonte ha avvicinato nel recente festival di Cannes convincendolo a presentare il suo ultimo film a Catanzaro -. Il 29 è in programma la consegna della colonna d’oro, opera del maestro orafo Spadafora, ad un’icona del cinema italiano che io adoro e che tutti noi abbiamo apprezzato nel corso degli anni, Jerry Calà. Il 30 luglio sarà il regista calabrese Carlo Carlei ad essere omaggiato della colonna d’oro; il 31 ci sarà la proiezione del film di Kevin Costner Horizon. Giorno 1 agosto sarà presente Raoul Bova – il bravo attore calabrese molto apprezzato dalle donne - che sarà anche protagonista di una master class; il 2 il concerto gratuito della durata di almeno 1h e 15” di Tim Robbins con otto straordinari musicisti. Giorno 3 agosto la serata di premiazione. La giuria, presieduta dalla regista Cinzia TH Torrini e composta dall’attrice Cristina Rambaldi e dal produttore Enzo Sisti, designerà il vincitore tra le opere prime e seconde di lungometraggi internazionali selezionate da Silvia Bizio.

Giorno 4 chiuderemo con l’evento collaterale Magna Grecia Book Festival”

Casadonte è orgoglioso nell’affermare che l’intera manifestazione è patrocinata anche da Rai Radio 2 che allestirà sulla Terrazza Saliceti, nel quartiere marinaro, un corner dedicato dal quale partiranno interviste e approfondimenti in diretta radiofonica con i personaggi della kermesse

L’intera kermesse sarà mandata in onda sulle reti Rai a partire dal 12 agosto in seconda serata.

Nel corso della presentazione del MGFF c’è stato anche l’intervento di Concetta Stanizzi, vicepresidente nazionale della LILT - Lega italiana nella lotta ai tumori - che ha presentato un progetto “pigiama run” manifestazione di solidarietà a carattere nazionale che si terrà a Soverato il 20 settembre al calar del sole. Sarà una camminata indossando il pigiama alla quale invita ad iscriversi e il cui incasso sarà devoluto al polo oncologico dell’ospedale “Ciaccio” a favore della ricerca finalizzata alle cure rivolte ai bambini del reparto pediatrico oncologico che il pigiama, purtroppo, devono indossarlo per giorni, settimane e addirittura mesi interi.

Atro intervento non meno importante quello che ha spiegato il coinvolgimento del mondo della scuola.

Lo dimostrano i tanti ragazzi che, nonostante le scuole siano ormai chiuse, hanno chiesto di assistere ad una lezione tenuta dal regista Mimmo Calopresti - del quale sarà possibile vedere il film “Cutro, Calabria, Italia” che rientra nella sezione “sguardi di Calabria” - che al Supercinema li guiderà nell’apprendere come girare un film e nel dare l’importanza che lo stesso riveste nella crescita di un ragazzo.

Madrina della kermesse sarà Clara Soccini, in arte Clara, che si esibirà il 3 agosto. La prima serata sarà presentata dallo storico volto del Festival, Carolina Di Domenico, che cederà il timone nelle serate successive al conduttore radio e tv, Marco Maccarini.

Cos’altro aggiungere? Ci sarà davvero da divertirsi. L’l’augurio è quello di accorrere sempre in tanti presso l’area Porto, consueta location scelta per gli eventi serali.





Maurizio Martino