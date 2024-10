Catanzaro, reazione di Carattere: le parole di Iemmello e D'Alessandro dopo il pareggio con il Bari (Video)

Nel post-gara di Bari-Catanzaro, sia Pietro Iemmello che Marco D'Alessandro del Catanzaro hanno espresso grande soddisfazione per la prestazione della squadra, sottolineando il carattere e la crescita del gruppo. Iemmello ha evidenziato come la squadra abbia mostrato una personalità forte, rimanendo sempre concentrata nonostante le difficoltà, mentre D'Alessandro, entrato nella ripresa, ha avuto un impatto decisivo, contribuendo a cambiare il ritmo della partita. Entrambi hanno riconosciuto che, pur mancando la vittoria, il pareggio rappresenta un passo importante verso una maggiore coesione e maturità del team.

Bari-Catanzaro: le parole di Pietro Iemmello nel post-gara

Nel post-partita di Bari-Catanzaro, terminato con un pareggio, Pietro Iemmello, attaccante del Catanzaro, ha espresso alcuni pensieri significativi. Prima di entrare nel merito della partita, Iemmello ha voluto dedicare un pensiero alle famiglie delle tre vittime dell'incidente avvenuto domenica scorsa a Foggia, sottolineando il suo sostegno e la sua vicinanza al popolo foggiano e agli ultras del Foggia.

Una partita di grande personalità

Commentando la gara, Iemmello ha definito il pareggio contro il Bari un risultato importante, evidenziando la grande reazione della squadra, soprattutto nel secondo tempo. “È stata, a livello di gioco, una delle migliori partite dall’inizio del campionato, soprattutto in termini di personalità e coraggio”, ha dichiarato l’attaccante. Secondo Iemmello, la squadra ha mostrato una maturità crescente, riuscendo a mantenere il controllo della partita, anche di fronte a una squadra forte come il Bari, in uno stadio di grande prestigio.

Nonostante il Bari abbia avuto diverse occasioni, il Catanzaro ha risposto con una prestazione solida e determinata, dimostrando un processo di crescita evidente. “In altre partite, subire un gol ci avrebbe destabilizzati, ma oggi siamo rimasti concentrati e siamo riusciti a giocare con fiducia dall’inizio alla fine”, ha aggiunto Iemmello.

Cambiamenti tattici e coesione di squadra

Alla domanda su cosa sia cambiato rispetto alle precedenti prestazioni, Iemmello ha evidenziato l'importanza di un gioco più fluido, con maggiore costruzione palla a terra e una gestione più efficace del possesso. “Abbiamo cercato sempre di giocare e di trovare superiorità in mezzo al campo. Rispetto ad altre partite, oggi abbiamo avuto maggior controllo del gioco, mostrando il Catanzaro che tutti vogliamo vedere”, ha commentato.

In conclusione, Pietro Iemmello si è detto soddisfatto della crescita della squadra, elogiando la coesione del gruppo e il carattere dimostrato sul campo. Il Catanzaro sembra aver intrapreso il percorso giusto, con una visione tattica e mentale sempre più solida, segno che la squadra è pronta a puntare in alto.

Bari-Catanzaro: Le dichiarazioni di D'Alessandro nel post-gara

Nel dopo gara di Bari-Catanzaro, terminato con un pareggio, D'Alessandro ha espresso le sue sensazioni riguardo alla partita e al suo impatto decisivo. L’attaccante del Catanzaro è stato protagonista di una prestazione che ha cambiato il ritmo del match, portando la sua squadra vicina a una vittoria importante in uno degli stadi più iconici del campionato.

Un match equilibrato e un secondo tempo decisivo

Alla domanda su come ha vissuto la partita, D'Alessandro ha evidenziato l'equilibrio tra le due squadre, sottolineando che entrambe hanno giocato "a viso aperto" e avuto occasioni per vincere. "Il risultato poteva essere positivo sia per noi che per il Bari," ha dichiarato, aggiungendo che, soprattutto negli ultimi 20 minuti, il Catanzaro è riuscito a mettere in difficoltà la squadra avversaria, sfiorando la vittoria. Nonostante non siano arrivati i tre punti, D'Alessandro ha evidenziato che "è stata una bella partita da vedere."

L'impatto personale e la crescita della squadra

Il giornalista ha elogiato D'Alessandro per il suo impatto decisivo sulla partita, definendolo un elemento chiave che ha "spaccato" il match. L’attaccante ha riconosciuto il cambiamento positivo apportato dal suo ingresso, ma ha voluto mettere l’accento sul lavoro di squadra: “La forza di una squadra è anche questa: oggi ho avuto l'opportunità di entrare e dare il mio contributo. Magari se avessi giocato dall'inizio, non avrei avuto lo stesso impatto," ha spiegato.

D'Alessandro ha anche riflettuto sulla continua evoluzione del Catanzaro, una squadra che ha cambiato molto durante l'estate, tra cui l'allenatore e diversi giocatori. "È un percorso che va analizzato," ha detto, aggiungendo che "stiamo cercando di trovare la giusta alchimia." Nonostante gli inevitabili errori da limare, l’attaccante ha espresso fiducia nel fatto che la squadra stia andando nella direzione giusta.

Un punto che vale di più

Pur riconoscendo che la vittoria è sempre l'obiettivo principale, D'Alessandro ha considerato il pareggio contro il Bari come un risultato positivo, soprattutto per la prestazione offerta dalla squadra. "Rischiare di vincere e portare via comunque un punto è una situazione molto positiva per noi," ha dichiarato, sottolineando che questo pareggio ha un valore particolare rispetto a un semplice 0-0, grazie al modo in cui la squadra ha tenuto il campo e creato occasioni.

Il ritorno a Bari e i ricordi del passato

In chiusura, D'Alessandro ha ricordato la sua esperienza a Bari in Serie A nel 2010, una stagione che, nonostante le difficoltà, gli ha lasciato ricordi belli. "Ero giovanissimo, avevo 19 anni, ed era la mia prima vera esperienza in Serie A. Lo stadio era devastante e c'era un entusiasmo incredibile," ha ricordato. Nonostante qualche rammarico per il modo in cui è terminata la sua avventura con i biancorossi, l'attaccante ha voluto sottolineare l'importanza di quel periodo nella sua crescita professionale.