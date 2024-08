Catanzaro-Sassuolo, analisi di Mister Grosso: 'punto prezioso, ma serve più intensità in Serie B

Le dichiarazioni di Mister Grosso dopo la partita Catanzaro-Sassuolo in Serie B. Le sue riflessioni sulla prestazione della squadra, l'importanza dell'intensità nel campionato e le sfide delle prime giornate.

Al termine della sfida tra Catanzaro e Sassuolo, Mister Grosso ha condiviso le sue riflessioni sulla prestazione della squadra, evidenziando sia gli aspetti positivi che le aree su cui lavorare.

"È il risultato giusto per quello che si è visto in campo," ha dichiarato Grosso, commentando il pareggio ottenuto.

"Nel primo tempo non abbiamo concesso molto, siamo andati in vantaggio creando anche diverse palle gol. Nella ripresa, però, non siamo rientrati bene e abbiamo sofferto, subendo il gol del pari. Nel finale abbiamo avuto l’occasione per portare a casa i 3 punti, ma purtroppo non ci siamo riusciti.

Peccato, perché vincere alla prima giornata sarebbe stato importante. Comunque, ci teniamo stretto questo punto guadagnato su un campo difficile contro un avversario che ha disputato una bella partita, mettendoci in difficoltà in diversi momenti."

Grosso ha anche sottolineato le sfide che comporta la partecipazione alla Serie B, rimarcando l'importanza di mantenere alta l'intensità e la costanza. "Dobbiamo essere bravi ad alzare i giri. In Serie B, per far emergere la qualità, è fondamentale mettere anche tanta quantità. Siamo consapevoli di questo e lavoreremo per migliorarci. Dobbiamo affrontare ogni partita come se fosse una finale, e quando il gioco si fa duro, dobbiamo dare qualcosa in più. Questo è un campionato che non perdona."

Riferendosi al contesto più ampio della stagione, Grosso ha sottolineato la complessità di iniziare il campionato con il mercato ancora aperto. "Dobbiamo essere bravi a capire le situazioni che ci si presentano e delineare il gruppo che affronterà un campionato difficile come questo. Le prime giornate si giocano con il mercato aperto, e questo non facilita le cose."

Il mister ha concluso con un riconoscimento a entrambe le squadre: "Complimenti al Catanzaro e a noi per essere riusciti a mantenere alto il ritmo per tutta la partita. Vogliamo migliorare sotto diversi punti di vista, perché quando facciamo le cose giuste, emerge la qualità che abbiamo in rosa. Abbiamo ancora tanta strada da fare e tante cose da migliorare."