Catanzaro si Prepara per la Notte Piccante: L'Ordinanza sulla Viabilità e Sosta Straordinaria

Da giovedì 19 a domenica 22 settembre, l'ordinanza della Polizia locale introduce divieti di transito e sosta nel centro storico per garantire la sicurezza durante la manifestazione. La ZTL sarà sospesa e saranno attive nuove disposizioni per residenti e visitatori.

In occasione della Notte Piccante in programma nel prossimo fine settimana nel centro storico di Catanzaro, la Polizia locale ha predisposto un’apposita ordinanza per disciplinare la circolazione e la sosta.

Dalle ore 07 di domani giovedì 19 settembre, fino al termine della manifestazione previsto alle ore 02 circa di lunedì 23 settembre, sarà istituito il divieto di sosta con zona rimozione per tutti i veicoli sulle seguenti strade:

Piazza Giuseppe Garibaldi, nell’area di sosta a tempo e nell’area riservata al carico e scarico ivi presenti;

Corso Giuseppe Mazzini, ambo i lati nel tratto compreso tra l’intersezione con Via San Nicola e l’intersezione con Via Spasari;

Piazza Luigi Rossi;

Piazza Basilica Immacolata;

Via Spasari, tutta la via da Via Raffaelli a Corso Mazzini;

Piazza Serravalle

Corso Giuseppe Mazzini, ambo i lati nel tratto compreso tra la Basilica dell’Immacolata e l’intersezione con Via Jannoni e nel tratto compreso tra Piazza Le Pera e Vico I Piazza Roma;

Piazza Bernardino Grimaldi;

Via Jannoni per n. 6 posti auto margine sinistro, perimetrali all’Istituto Bancario ivi presente, e ambo i lati nel tratto compreso tra la scalinata del Teatro Masciari fino all’intersezione con Via Cavour (Politeama);

Piazza Le Pera;

Via San Rocchello per n. 6 posti auto margine sinistro, nel tratto finale prospiciente la Chiesa di san Rocco;

Piazza Duomo e Via Arcivescovado, nel tratto dalla Curia Arcivescovile a Piazza Rosario;

Da domani giovedì 19 settembre, dalle ore 08 fino al termine della manifestazione previsto alle ore 02.00 circa di lunedì 23 settembre, sarà sospesa la ZTL Basilica Immacolata ed istituito sulla via il divieto di transito e di sosta con zona rimozione, divieti valevoli anche per i residenti;

Venerdì 20 settembre, dalle ore 14 fino al termine degli eventi giornalmente in programma sarà istituito il divieto di sosta con zona rimozione ambo i lati su:

Corso Mazzini tratto da Piazza Matteotti a Via San Rocchello (Chiesa San Rocco);

Piazza Unità d’Italia (Politeama);

Via Menniti Ippolito;

Via Arcivescovado nel tratto tra Via Educandato e Piazza Duomo;

Via Eroi;

Venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 settembre:

dalle ore 14.30 fino al termine degli eventi giornalmente in programma, istituzione del divieto di transito per tutti i veicoli su Corso Mazzini, dall’intersezione con Piazza Matteotti fino all’intersezione con Piazza Cavour;

dalle ore 17.30 fino al termine degli eventi giornalmente in programma, istituzione del divieto di transito per tutti i veicoli su:

Corso Mazzini, nel tratto compreso tra Piazza Cavour e Via San Rocchello – Vico I Piazza Roma;

Via Italia, Via Montecorvino, Via Cavour, Via Educandato, Via Arcivescovado e Piazza Duomo.

Il traffico proveniente da Via De Grazia – Piazza Larussa potrà proseguire per Via XX Settembre, ed in uscita da Via San Rocchello per Piazza Roma – Bellavista o Porta di Mare;

Il traffico veicolare proveniente da Viale dei Normanni proseguirà verso nord per Via Milelli – Rotatoria Gualtieri, quello proveniente da Via Milelli proseguirà verso sud per Viale Dei Normanni;

Qualora si registri un forte afflusso pedonale nella zona di Piazza Matteotti, il traffico in transito su Via Indipendenza, a tutela della sicurezza stradale pedonale, sarà deviato per Via A. Turco – Ponte Bisantis.