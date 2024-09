Catanzaro trionfa contro la Carrarese: Mister Caserta elogia la squadra e guarda al futuro (Video)

CATANZARO - Dopo una convincente vittoria per 3-1, il tecnico del Catanzaro esprime soddisfazione per la prestazione dei suoi giocatori, evidenziando la crescita tattica e mentale della squadra in vista delle prossime sfide.

Nel post-partita di Catanzaro-Carrarese, terminata con una vittoria per 3-1 della squadra calabrese, il Mister Caserta ha commentato la prestazione dei suoi giocatori, mostrando soddisfazione per la determinazione e la qualità di gioco esibita in campo.

Nonostante i primi 13-14 minuti iniziali siano stati difficili, il Catanzaro ha dominato la partita, meritando ampiamente la vittoria.

L'essenziale è vincere, anche a costo di non brillare

Alla vigilia del match, Caserta aveva dichiarato che "l'essenziale è vincere, magari anche non guardando la prestazione."

Tuttavia, la prestazione della sua squadra ha superato le aspettative, dimostrando non solo solidità difensiva ma anche una notevole capacità offensiva. "Il 3-1 ci sta stretto," ha affermato Caserta, sottolineando che la vittoria è stata meritata per l'impegno messo in campo per tutti i 90 minuti.

Un cambio di atteggiamento dopo la sconfitta a Cesena

Riflettendo sulla recente sconfitta contro il Cesena, Caserta ha evidenziato come quella partita abbia fatto bene alla squadra dal punto di vista dell'atteggiamento: "A volte le sconfitte valgono più di un pareggio perché il pareggio ti nasconde certe carenze." Questa riflessione ha spinto la squadra a lavorare sodo per migliorare e ad approcciare il gioco con maggiore determinazione.

Ottime prestazioni e scelte tattiche vincenti

Il tecnico ha lodato anche le scelte tattiche adottate durante la partita, come l'impiego di Situm in una posizione diversa per sfruttare al meglio le sue capacità offensive. Caserta ha spiegato che "la scelta era dovuta a questo perché poi scegliendo un centrocampo un po' più tecnico, preferivo magari spingere con i due quinti."

Una vittoria che porta serenità e fiducia

La vittoria arriva in un momento cruciale per il Catanzaro, soprattutto dopo una serie di risultati non soddisfacenti. "Quando non arrivano le vittorie poi inizi a vedere tutto nero," ha ammesso Caserta. Questa vittoria non solo rafforza la fiducia della squadra, ma permette di lavorare con maggiore serenità durante la sosta, integrando i nuovi giocatori arrivati e affinando le strategie.

Preparazione per il futuro

Guardando avanti, Caserta ha ribadito l'importanza di rimanere concentrati e di continuare a lavorare sodo, sottolineando che "il campionato è molto lungo e difficile, quindi non dobbiamo né esaltarci dopo una vittoria né deprimerci dopo una sconfitta." Con la sosta che arriva al momento giusto, il Catanzaro avrà l'opportunità di consolidare la sua rosa e di prepararsi al meglio per le sfide future.

In conclusione, la prestazione del Catanzaro contro la Carrarese rappresenta un passo importante nella giusta direzione. La vittoria e le parole del Mister Caserta rispecchiano una squadra che ha ancora molto da dare e che è pronta a combattere per i suoi obiettivi in questa stagione.

