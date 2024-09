Catanzaro supera la Carrarese 3-1. Mister Calabro riconosce la superiorità dei giallorossi (Video)

L'allenatore della Carrarese riflette sulla sconfitta contro il Catanzaro e sulla necessità di migliorare i meccanismi di squadra in vista delle prossime partite.









CATANZARO – Nella recente partita di Serie B, la Carrarese di mister Antonio Calabro è stata sconfitta dal Catanzaro con un risultato di 3-1. Nel post-partita, Calabro ha riconosciuto la superiorità degli avversari, ammettendo che il Catanzaro ha meritato la vittoria.









Calabro ha osservato come il Catanzaro abbia mostrato un’aggressività agonistica inedita rispetto alle partite precedenti, con un approccio più dinamico e determinato. "Ho studiato le partite precedenti del Catanzaro, ma non avevo mai visto questa foga agonistica come oggi", ha dichiarato Calabro, riconoscendo l'importanza della preparazione tattica del Catanzaro, soprattutto nella gestione degli esterni e nelle fasi offensive.









Analisi della partita e strategia di gioco









L'allenatore della Carrarese ha spiegato la strategia adottata per affrontare il Catanzaro, optando per un attacco a tre punte per mettere pressione agli avversari. "Abbiamo cercato di andare uomo contro uomo e aumentare le loro preoccupazioni", ha detto Calabro, riflettendo sulla prestazione dei primi venti minuti, durante i quali la Carrarese era riuscita a mantenere il controllo.









Tuttavia, il Catanzaro ha progressivamente guadagnato campo, sfruttando al meglio le fasce laterali e le occasioni in area di rigore. Calabro ha anche sottolineato come la sua squadra avrebbe potuto essere più efficace nelle ripartenze, considerando le potenzialità degli attaccanti Panico, Finotto e Bello contro i difensori del Catanzaro.









Statistiche di gioco: un possesso palla inconcludente









Nonostante un possesso palla del 53% contro il 47% del Catanzaro, Calabro ha evidenziato come la produttività della squadra avversaria sia stata superiore, soprattutto per quanto riguarda i contrasti vinti e i duelli aerei. "Non mi baso molto sul dato del possesso palla, ma sui contrasti vinti e i duelli aerei, dove il Catanzaro è stato nettamente superiore", ha aggiunto.









Riconoscimento dal pubblico di Catanzaro









Interessante anche il riconoscimento ricevuto da Calabro dai tifosi del Catanzaro, un segno di rispetto e apprezzamento per il suo passato nella squadra. "Mi sono comportato sempre bene e ho messo la faccia anche quando non dovevo", ha riflettuto Calabro, sottolineando l'importanza del comportamento umano al di là dei risultati sportivi.









Preparazione per il futuro e integrazione dei nuovi giocatori









Guardando avanti, Calabro ha indicato l’importanza della pausa per integrare i nuovi acquisti e migliorare i meccanismi di squadra. "Abbiamo 15 giorni per inserire i nuovi arrivi e cercare di integrarli al meglio possibile", ha concluso.









Nonostante la sconfitta, Calabro si mostra ottimista e determinato a migliorare le prestazioni della sua squadra. La pausa sarà fondamentale per riflettere sugli errori e prepararsi per le prossime sfide in campionato.





Leggi anche

Catanzaro trionfa contro la Carrarese: Mister Caserta elogia la squadra e guarda al futuro (Video)