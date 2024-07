Catturato a Fiumicino un 32enne sospetto combattente dell'ISIS

Catturato Fiumicino sospettato combattente ISIS

Sotto la lente delle forze dell'ordine un 32enne del Tagikistan, atterrato da un volo olandese_

In una giornata segnata da una raffinata operatività delle forze dell'ordine, l'aeroporto di Fiumicino è stato teatro di un fermo che ha visto protagonista un cittadino del Tagikistan di 32 anni, presunto membro attivo dello Stato Islamico. L'uomo, colpito da un mandato di arresto internazionale, è accusato di essersi arruolato nelle fila dell'ISIS e di aver preso parte ai combattimenti in Siria nel 2014.

La Questura di Roma ha divulgato che Ilkhomi Sayrakhmonzoda, ricercato e conosciuto per usare molti alias con nazionalità e date di nascita differenti, è giunto a Fiumicino su un volo dall'Eindhoven alle 11:45. Nonostante l'uso di molteplici identità, la Polizia è riuscita ad identificarlo, grazie a una 'red notice' dell'Interpol, benché il suo nome non risultasse nelle banche dati delle forze dell'ordine italiane.

L'individuo non sembrava essere in transito per un altro paese e gli è stato sequestrato un telefono cellulare oltre a duemila euro in contanti. L'inchiesta si concentra ora sull'intento della sua presenza in Italia e sui possibili contatti che avrebbe potuto incontrare.

L'operazione eseguita dalla Digos, sotto il coordinamento della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione e con il supporto della Polizia di Frontiera aeroportuale, si inquadra nell'ambito delle misure antiterrorismo, messe in atto in risposta alla sensibile situazione di sicurezza internazionale attuale.