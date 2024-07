CDM: Innovazione e respiro per i contribuenti - Stralcio delle cartelle, i dettali

Nell'ambito di una riforma fiscale strutturale, il Consiglio dei ministri (Cdm) ha siglato un'approvazione preliminare per una serie di misure rivoluzionarie riguardanti la riscossione tributaria e il settore dei giochi. Il 2025 si preannuncia come l'anno di una svolta storica: le cartelle esattoriali inevasi da oltre cinque anni verranno annullate d'ufficio, segnando una politica più sostenibile e umana nei confronti dei debiti non riscossi.

La riforma introduce un'estensione della dilazione dei pagamenti: i piani di rateizzazione passeranno da un tetto di 72 a un massimo di 120 rate mensili, una boccata d'ossigeno per i contribuenti alle prese con il saldo dei debiti verso l'erario. Questa revisione della riscossione coattiva si arricchisce anche di un organo commissariale dedicato all'analisi e all'eliminazione del crescente accumulo di cartelle non riscosse.

In un movimento verso la centralizzazione e l'efficienza, si prevede inoltre l'introduzione di un sistema unificato per la notifica delle cartelle esattoriali: un unico documento, codificato dal codice fiscale del destinatario, che raccoglie le richieste di pagamento provenienti da diverse amministrazioni, dalle tasse alle sanzioni stradali.

Parallelamente, si delinea anche una riforma nel settore dei giochi, con il Cdm che ha sancito l'adozione definitiva del decreto delegato per la regolamentazione dei giochi. Il decreto prevede un incremento delle entrate derivanti dalle concessioni e dal Lotto, con una nuova licitazione impostata su una base d'asta di un miliardo di euro. Un'attenzione particolare è rivolta alla sicurezza e alla legalità: viene infatti introdotto il divieto dell'utilizzo di contanti per i giochi online, un passo avanti nella lotta contro il riciclaggio e le frodi finanziarie.

Con queste manovre, l'Italia si propone di affrontare con decisione le sfide del presente, alleggerendo il carico per i contribuenti e rafforzando al contempo i flussi di entrate in maniera equa e trasparente.