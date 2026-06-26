Celia: “G Auto non si tocca”. Solidarietà alla concessionaria dopo l’atto intimidatorio a Catanzaro

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Atto intimidatorio alla concessionaria G Auto, il consigliere Celia: “Colpita l’imprenditoria sana. Piena solidarietà a titolari e dipendenti” “Ignoti hanno preso di mira la concessionaria G Auto in zona Germaneto, danneggiando gravemente tre auto esposte nel piazzale. Un atto grave che colpisce un’imprenditoria sana che dà lavoro e dà credito a Catanzaro.

Non si tratta di un semplice atto vandalico, ma di un chiaro messaggio intimidatorio contro chi decide di investire, rischiare e credere in questa città. La concessionaria G Auto non si tocca”. Lo afferma in una nota stampa il consigliere comunale del Gruppo Misto Fabio Celia, esprimendo piena solidarietà ai titolari e ai dipendenti della concessionaria.

“Catanzaro non può rassegnarsi all’idea che fare impresa significhi avere paura. Mi auguro-aggiunge il consigliere- che le Forze dell’ordine facciano presto chiarezza e che i responsabili vengano individuati e puniti con severità. Come istituzioni dobbiamo stare al fianco di chi produce senza abbassare mail la guardia”.