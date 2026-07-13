“Chi semina vento raccoglie tempesta”: il leghista Eterno ,difende Giuseppe Barboni e attacca i giornalisti

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Nuove polemiche sui social attorno a Ferenc Venturelli, conosciuto online come “Eterno” ed esponente della Lega. In un lungo post pubblicato sui propri profili, il giovane leghista ha preso le difese di Giuseppe Barboni, finito al centro delle cronache per l’aggressione a un cittadino immigrato.

Nel messaggio, Venturelli utilizza una formula che, a suo dire, riprenderebbe la “stessa retorica della sinistra”, scrivendo: “Chi semina vento raccoglie tempesta”. Un’espressione con cui commenta l’episodio e che ha suscitato numerose reazioni.

Nel post richiama anche una frase attribuita al giornalista Saverio Tommasi: “Raga, l’hanno rimesso a posto, tutto qui”, sostenendo che casi analoghi vengano raccontati in modo diverso a seconda del colore politico dei protagonisti.

Ma è soprattutto un video pubblicato successivamente ad alimentare le polemiche. Rivolgendosi ai media, Venturelli afferma: “Giornalai andatevene a fanc…, giornalai perché giornalisti non siete.”

Nel filmato aggiunge poi: “Se fosse stato di sinistra non avreste scritto una notizia così shock. Vero anche che uno di sinistra non avrebbe fatto ciò che ha fatto Barboni perché i comunisti amano gli immigrati, anche quelli che gli stuprano le mogli.”

Dichiarazioni che hanno rapidamente acceso il dibattito sui social, dove diversi utenti hanno criticato i toni utilizzati e il contenuto delle affermazioni.