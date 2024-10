Chiude con successo la 60a edizione RomaSposa

Grande entusiasmo tra idee green e nuove tendenze per la 60a edizione di RomaSposa, Salone Internazionale della Sposa, da poco concluso a Palazzo dei Congressi. Allestimenti floreali, idee per il food e per la musica, splendide location e lo stile inconfondibile degli abiti, hanno attirato l’attenzione di oltre 30mila i visitatori che hanno potuto scoprire tendenze e novità del settore wedding proposte dai 200 espositori presenti all’evento.



La Regione Marche, presente a RomaSposa e Borsa del Matrimonio in Italia per il secondo anno consecutivo, testimonia il suo apprezzamento per l’ottimo riscontro ricevuto dal pubblico e dai buyer con la presenza delle istituzioni marchigiane presenti alla chiusura delle manifestazioni: Valter Giammaria Presidente Confesercenti Roma, Andrea Maria Antonini Assessore Attività Produttive Regione Marche, Sandro Assenti Presidente Confesercenti Marche, Elena Capriotti, Direttore Generale Confesercenti Marche e Ascoli, AtimMassimo Catinari ATIM Regione Marche, Antonia Fanesi Vice presidente vicario Confesercenti Ascoli e Fermo, con la partecipazione degli operatori, di Natasha Stefanenko, Luca Sabbioni e la giornalista Paola Zanoni.

Presente con una collettiva di imprese, la Regione Marche si conferma una delle wedding destination sempre più apprezzate dal pubblico per i luoghi di valore paesaggistico, i borghi, le dimore storiche, il buon cibo, fino all’attenzione ricercata in ogni dettaglio nell’organizzazione di cerimonie e ricevimenti, tagliate su misura per ogni tipo di esigenza.

Grazie ad Atim, Regione Marche e Confesercenti, gli imprenditori delle aziende presenti hanno catturato i visitatori con le loro proposte più esclusive. “Buona parte delle coppie straniere che si sposano in regioni come la nostra hanno origini italiane e uniscono al matrimonio il viaggio delle radici” commenta l’attrice Natasha Stefanenko.