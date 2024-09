Ciclone Boris: maltempo e rischio nubifragi in arrivo – I dettagli

Ciclone Boris: Nuova fase di maltempo in arrivo. Ecco le regioni più a rischio

Meteo - La perturbazione causata dal ciclone Boris inaugura una nuova fase di maltempo sull’Italia, con rischio di nubifragi e allagamenti. Vediamo quanto durerà e quali saranno le zone più colpite.

Il ciclone Boris, che ha già provocato forti temporali sull’Europa centrale, si sta muovendo nuovamente verso il Mediterraneo, dove insisterà per diversi giorni prima di risalire verso la Francia. Il ritorno di questa bassa pressione è dovuto a una robusta espansione dell’anticiclone sul Nord Europa, che ha spinto le correnti a dirigersi da est verso le nostre latitudini.

Durata del maltempo e aree più esposte

La fase di instabilità meteorologica in Italia si estenderà per gran parte della settimana, con possibili effetti fino al weekend. Alcune regioni del Centro e del Sud, insieme alla Romagna, saranno particolarmente a rischio di fenomeni intensi e persistenti.

In Emilia-Romagna, soprattutto nella zona della Romagna, si prevedono accumuli di pioggia tra i 250 e i 300 mm entro venerdì, mettendo l'area in grave rischio di allagamenti. Altre regioni esposte a precipazioni significative includono le Marche, l’Abruzzo e l’estremo Sud.

Previsioni dettagliate dei prossimi giorni

- Martedì: Instabilità diffusa al Centro-Sud e in Emilia Romagna con piogge intermittenti e temporali, particolarmente intensi sulla Romagna. Piogge meno frequenti al Nord-Ovest. Temperature in calo, venti moderati o forti a carattere ciclonico e mari agitati.

- Mercoledì: Le piogge continueranno al Centro-Sud e in Emilia Romagna, con temporali intensi sulle Marche. Anche il basso Piemonte e la Liguria vedranno qualche precipitazione. Le temperature resteranno stabili, con venti moderati e mari molto mossi.

- Giovedì: Instabilità prolungata soprattutto tra Emilia Romagna e Marche, mentre nel resto del Paese i fenomeni saranno più sporadici. Le temperature rimarranno invariate.

- Venerdì: Variabilità maggiore al Centro-Nord con piogge isolate, soprattutto in Emilia Romagna e lungo la costa adriatica. Al Sud, soprattutto in Sicilia, si attendono temporali. Le temperature subiranno un lieve aumento.

- Weekend: Un temporaneo aumento della pressione atmosferica porterà una riduzione della nuvolosità, sebbene siano possibili rovesci lungo le Alpi, l’Appennino e al Sud. Le temperature saranno in rialzo.

Conclusioni

Il ciclone Boris porterà una settimana di tempo instabile in gran parte del Paese, con rischio di eventi meteorologici estremi, in particolare nella Romagna e nelle regioni centrali adriatiche. Continuate a seguire gli aggiornamenti per ulteriori dettagli. (3Bmeteo)

