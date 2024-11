Ciro Nutello: “Sicurezza, trasparenza e opportunità per i cittadini”

La Commissione Bicamerale Antimafia è stata in visita ufficiale lo scorso martedì 5 novembre nei comuni di Anzio e Nettuno, incontrando le commissioni straordinarie che hanno amministrato i due comuni tirrenici, sciolti per le infiltrazioni della 'ndrangheta. Con i commissari è stato messo a punto un bilancio del lavoro e del monitoraggio svolto in un momento delicato per il territorio che ha inevitabilmente segnato il tessuto sociale ed economico.

Sono stati adottati nei due Municipi una settantina di nuovi regolamenti comunali proprio per garantire legalità e trasparenza in vista delle prossime elezioni in programma il 17 e il 18 novembre. La delegazione parlamentare ha chiesto attenzione e controlli durante le operazioni di voto.

“I Comuni di Anzio e Nettuno andranno al voto ma questo non deve far pensare che la gravissima situazione di infiltrazione mafiosa, per cui le due amministrazioni sono state sciolte e commissariate, sia risolta – afferma l'europarlamentare Carolina Morace del Movimento 5 Stelle - Siamo da sempre in prima linea nel denunciare ogni realtà criminale e continueremo a presidiare il territorio anche dopo le elezioni, dove presentiamo come candidati a sindaco Ciro Nutello per Anzio e Mauro Rizzo per Nettuno. Entrambi hanno formato una squadra seria e competente che è garanzia per un impegno pubblico rigoroso al servizio della legalità, della trasparenza e della giustizia. Sabato 9 novembre sarò ad Anzio e Nettuno a fianco dei nostri autorevoli candidati per le imminenti elezioni”.

“All'uscita della Commissione Antimafia da Villa Sarsina, eravamo in tanti: cittadini, attivisti e rappresentanti di associazioni antimafia del territorio - afferma il candidato Sindaco di M 5 Stelle, APA e AVS Ciro Nutello - la visita della Commissione ha offerto un momento importante per fare il punto, specialmente in piena campagna elettorale. Abbiamo avuto l’opportunità di confrontarci con gli Onorevoli Federico Cafiero De Raho e Stefania Ascari del Movimento 5 Stelle, discutendo delle azioni intraprese negli anni per combattere quei meccanismi che alimentano il malaffare e di quanto sia cruciale coinvolgere i cittadini in una visione nuova, che metta al centro il bene comune e non gli interessi di pochi. Abbiamo parlato dell’importanza di questa campagna elettorale, invitando tutti a partecipare al voto. I cittadini devono sapere cosa intendono fare concretamente i candidati per giovani, famiglie, ambiente e sviluppo. È il momento di chiedersi chi, tra loro, si è già speso per la comunità, chi ha un Codice Etico e quali sono le loro reali visioni per il futuro di Anzio. Siamo di fronte a un’opportunità unica per scegliere un nuovo corso, basato su sicurezza, trasparenza e sviluppo concreto. Ringraziamo tutti gli attivisti presenti, gli Onorevoli Ascari e Cafiero De Raho per la disponibilità, Angela Salafia per il suo continuo impegno, e Rita Pollastrini e Alessio Guain per l'eccezionale lavoro di trasparenza svolto in questi anni. I cittadini hanno il diritto di sapere chi sono i rappresentanti delle liste, chi si è già speso in passato lottando in opposizione e chi continua oggi, con serietà, a sostenere questo percorso di cambiamento, chi ha sottoscritto un Codice Etico e chi non l’ha fatto. È il momento di superare le dichiarazioni generiche e approfondire le sfumature, le proposte innovative e l’integrità di ogni candidato. I cittadini di Anzio hanno un’occasione storica per riprendere in mano il proprio destino e avviare un nuovo corso, fatto di sicurezza, trasparenza e opportunità. La visita della Commissione Antimafia deve essere l’inizio di un confronto profondo e di un dialogo vero, che parta dalla ferma intenzione di garantire giustizia sociale e legalità e che arrivi a tracciare una via di sviluppo e di progresso per il bene comune. La vera domanda che i cittadini di Anzio devono porsi non è solo come i candidati intendono lottare contro le infiltrazioni mafiose, ma come intendono costruire una città che sappia rinascere da esse.

La nostra visione è quella di un’amministrazione comunale realmente presente in ogni quartiere, pronta a intercettare bisogni e rispondere in modo concreto alle necessità di tutta la comunità”.

A sostenere il candidato a sindaco è intervenuto ad Anzio l'ex Presidente della Camera, Roberto Fico: “Un pomeriggio al fianco dei nostri candidati ad Anzio e Nettuno – ha affermato l'attuale Presidente del comitato di garanzia del Movimento 5 Stelle - qui si voterà fra pochi giorni e i nostri attivisti stanno facendo un lavoro prezioso e importante, mettendo al centro i temi della legalità in due comuni sciolti per infiltrazioni della criminalità organizzata appena pochi mesi fa. Ciro Nutello e Mauro Rizzo sono due candidati sindaco che possono far bene, per dare un contributo prezioso su ambiente, mobilità, urbanistica, infrastrutture e trasparenza.”.