Claudio Ranieri torna alla Roma: inizia la terza avventura del "Sir" giallorosso (Video)

Roma, 15 novembre 2024

TRIGORIA - Parte ufficialmente la terza esperienza di Claudio Ranieri sulla panchina della Roma. Subentrato a Juric, il tecnico romano è stato presentato oggi in conferenza stampa al centro sportivo di Trigoria, dove ha espresso tutta la sua determinazione nel risollevare le sorti della squadra in una stagione finora deludente.

"Non so per quale motivo la Roma sia in questa situazione. Ci sono mille perché, ma a me non interessano. Ora devo dare il massimo con questi giocatori", ha dichiarato Ranieri davanti ai giornalisti. Con la sua esperienza e il forte legame con la città e i tifosi, Ranieri è pronto a mettere tutto se stesso al servizio della Roma.

Il tecnico guiderà la squadra fino al termine della stagione, per poi assumere un ruolo dirigenziale all'interno del progetto a lungo termine voluto dalla proprietà Friedkin. "Il fato ha voluto che tornassi a casa", ha commentato Ranieri, sottolineando come questa opportunità sia arrivata nel momento giusto della sua carriera.

Al suo fianco, come vice, ci sarà Paolo Benetti, storico collaboratore dal 2007. I due hanno condiviso numerose esperienze insieme, dal Leicester al Cagliari, passando per Monaco e Watford. Ranieri ritrova inoltre alcuni giocatori già allenati nel 2019, come El Shaarawy, Pellegrini e Cristante, con i quali spera di ricostruire un legame solido per riportare la squadra ai vertici.

Durante la conferenza, Ranieri ha voluto chiarire alcune questioni importanti. Sul caso Dybala e l'impiego di Hummels, ha affermato: "Io scelgo chi scende in campo. Ho già vissuto situazioni simili in passato e non mi faccio influenzare da nessuno. Hummels ha esperienza, e se è utile giocherà". Un messaggio forte che ribadisce la sua autonomia nelle scelte tecniche.

Il tecnico ha poi rivolto un appello ai tifosi: "Durante la partita stateci vicino. Fischiate me, ma non i giocatori. Abbiamo bisogno del vostro supporto per ritrovare fiducia". Ranieri sa quanto sia importante il sostegno del pubblico romano e vuole ricreare quel clima di entusiasmo fondamentale per spingere la squadra.

Per quanto riguarda gli obiettivi stagionali, Ranieri non si nasconde: "L'obiettivo è fare il massimo. Sono positivo, come sempre, e sono qui per dare tutto fino in fondo. Con i Friedkin c'è una visione chiara: portare la Roma ai massimi livelli". Ha anche parlato del suo futuro ruolo da dirigente, spiegando che sarà l'uomo vicino alla proprietà per aiutare la società a crescere.

Il rapporto con i Friedkin è stato uno dei punti chiave della conferenza. "La proprietà mi ha stupito per il grande attaccamento alla squadra. È una sfida impegnativa, ma sono pronto ad affrontarla", ha detto Ranieri, sottolineando come ci sia una comunione di intenti nel progetto giallorosso.

Ranieri ha anche raccontato un aneddoto: "Ero convinto di aver chiuso con la panchina, ma alla Roma non si può dire di no. Qui ho iniziato e qui concluderò il mio percorso, prima come allenatore e poi come dirigente". Un ritorno che sembra scritto nel destino, per un tecnico che ha sempre avuto un legame speciale con la Roma.

Ieri, Ranieri ha incontrato la squadra a Trigoria per un primo contatto. Ha voluto subito trasmettere la sua mentalità ai giocatori, chiedendo massimo impegno e dedizione. "Ai giocatori ho detto di volere il massimo. Non è possibile vedere la Roma così, non lo accetto", ha affermato con decisione.

La missione di Ranieri inizia subito con un calendario fitto di impegni. La Roma è chiamata a reagire e a ritrovare la strada giusta, con l'appoggio di una tifoseria che non vede l'ora di tornare a sognare. Il nuovo tecnico sa che il cammino non sarà facile, ma con la sua esperienza e passione è pronto a guidare la squadra verso nuovi traguardi.

Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulla nuova avventura di Claudio Ranieri alla guida della Roma.