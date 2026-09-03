Clima, l'Onu lancia l'allarme: la soglia di Parigi è sempre più vicina

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Il cambiamento climatico non conosce rallentamenti e il tempo per agire si sta esaurendo. Un nuovo rapporto delle Nazioni Unite lancia un monito chiaro: la Terra è ormai prossima a superare la soglia di riscaldamento considerata 'sicura' dall'Accordo di Parigi del 2015. L'obiettivo di contenere l'aumento della temperatura media globale entro 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali rischia di diventare un ricordo, a meno che non si intervenga con decisione e rapidità.

Le parole degli esperti ONU

Gli scienziati che hanno redatto il rapporto sottolineano che il margine di manovra si sta assottigliando. L'incremento delle temperature osservato negli ultimi anni è stato costante e le emissioni di gas serra non accennano a diminuire in modo significativo. Secondo gli esperti, l'obiettivo ora non è solo evitare il superamento della soglia, ma limitare il più possibile l'entità del riscaldamento e, idealmente, riportare successivamente le temperature al di sotto del limite critico. Si tratta di una sfida complessa, ma non impossibile, a patto che i governi di tutto il mondo adottino politiche ambiziose e concrete.

Un appello alla comunità internazionale

Il rapporto rappresenta un nuovo campanello d'allarme per la comunità internazionale. Le promesse fatte finora, se mantenute, non sarebbero sufficienti a evitare gli scenari peggiori. Servono azioni immediate su più fronti: dalla riduzione delle emissioni di CO2 agli investimenti in energie rinnovabili, fino all'adattamento ai cambiamenti già in atto. La finestra per agire è ancora aperta, ma si sta chiudendo rapidamente. Ogni anno di ritardo rende più difficile il compito e più gravi le conseguenze per gli ecosistemi e per le popolazioni più vulnerabili.

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Il ruolo dei singoli e delle imprese

Se da un lato la responsabilità principale ricade sui governi, dall'altro anche i singoli cittadini e le imprese possono fare la differenza. Scelte di consumo consapevoli, mobilità sostenibile, efficienza energetica e riduzione degli sprechi sono azioni che, sommate su scala globale, possono contribuire a ridurre la pressione sul pianeta. Il futuro del clima dipende dalle decisioni che prenderemo nei prossimi anni: è una responsabilità collettiva che non possiamo più ignorare.