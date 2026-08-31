Tim Cook lascia la guida di Apple dopo 15 anni: John Ternus pronto alla successione
Dopo quindici anni alla guida del colosso di Cupertino, Tim Cook si prepara a passare il testimone. L'annuncio, atteso da tempo ma sempre avvolto da grande riservatezza, è ora ufficiale: il 1° settembre 2026 John Ternus diventerà il nuovo amministratore delegato di Apple. Un cambiamento epocale per l'azienda che ha rivoluzionato il mondo della tecnologia e che ora si affaccia a una nuova era di innovazione.
Tim Cook ha guidato Apple con mano ferma e visione strategica, portando l'azienda a un valore di mercato senza precedenti e consolidando il lancio di prodotti iconici come l'Apple Watch e i servizi digitali. La sua leadership ha saputo mantenere intatto lo spirito innovativo voluto da Steve Jobs, ma con un approccio più orientato alla sostenibilità e all'inclusività.
La carriera di Tim Cook: da direttore operativo a CEO
Entrato in Apple nel 1998 come vicepresidente senior delle operazioni, Cook è diventato CEO nel 2011, subentrando a Steve Jobs. In questi 15 anni ha saputo espandere il business dell'azienda, rendendola la prima al mondo a raggiungere i 3 trilioni di dollari di capitalizzazione. Sotto la sua guida, Apple ha visto il lancio di nuove categorie di prodotto, ha incrementato i ricavi dai servizi e ha raddoppiato gli investimenti in ricerca e sviluppo.
Un percorso segnato anche da sfide importanti, come le controversie legali con altri colossi del settore e le critiche sulle condizioni di lavoro nella catena di fornitura. Tuttavia, Cook ha sempre risposto con trasparenza e impegno, portando avanti politiche di responsabilità sociale e ambientale.
John Ternus: chi è il nuovo CEO di Apple
John Ternus, attuale responsabile dell'ingegneria hardware, è considerato una delle menti più brillanti della Silicon Valley. Con un background in ingegneria meccanica e una carriera in Apple iniziata nel 2001, ha contribuito allo sviluppo di prodotti chiave come l'iPhone, il Mac e l'iPad. La sua nomina a CEO rappresenta una continuità nella visione di eccellenza tecnologica, ma anche una scommessa sul futuro dell'azienda, chiamata a rispondere alle sfide del mercato con nuovi dispositivi e piattaforme innovative.
Ternus è noto per la sua competenza tecnica e la capacità di gestire team complessi, qualità che lo hanno reso un punto di riferimento all'interno dell'azienda. Il suo approccio pragmatico e la sua passione per l'innovazione potrebbero segnare una nuova fase di espansione per Apple, in un settore sempre più competitivo.
I possibili scenari per il futuro di Apple
Con il cambio al vertice, Apple si prepara a un futuro che potrebbe vedere l'ingresso in nuovi mercati come la realtà aumentata, l'intelligenza artificiale avanzata e la mobilità elettrica, già esplorata con il progetto Apple Car. La transizione, pur nella sua complessità, è stata pianificata nei dettagli per garantire stabilità e continuità. Il board di Apple ha espresso piena fiducia in Ternus, sottolineando la sua preparazione e la sua dedizione.
Per Tim Cook, invece, si apre una nuova fase, probabilmente all'insegna di progetti filantropici e di consulenza strategica. La sua eredità resta comunque indelebile: ha trasformato Apple in una delle aziende più influenti al mondo, capace di conciliare business, innovazione e responsabilità sociale.
Questo passaggio di consegne rappresenta un momento storico per il settore tecnologico globale, e gli occhi del mondo saranno puntati su come Ternus saprà raccogliere il testimone e scrivere il prossimo capitolo della storia di Apple.
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