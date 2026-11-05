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Cocaina nascosta nel doppiofondo dell'auto: due arresti a Bologna

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Un controllo autostradale si è trasformato in un'operazione antidroga di rilievo. Nel corso della serata di giovedì 22 ottobre, la Polizia di Stato di Bologna ha arrestato due uomini di nazionalità albanese, di 23 e 28 anni, entrambi senza fissa dimora in Italia. L'accusa è di detenzione e trasporto ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

Il controllo in autostrada e l'atteggiamento sospetto

L'intervento è stato condotto dagli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Pian del Voglio lungo l'Autostrada A/1, nel tratto della Variante di Valico, dove il traffico intenso aveva portato a intensificare i controlli. I due uomini viaggiavano a bordo di un'auto intestata a una donna residente in provincia di Siena, proveniente dal casello di Valsamoggia. Durante il controllo documentale presso il casello di Barberino di Mugello, conducente e passeggero hanno mostrato segni di nervosismo ingiustificato, spingendo gli operatori ad approfondire gli accertamenti e a trasferire il veicolo e i due soggetti presso gli uffici della Sottosezione.

Il doppiofondo sotto i pedali e il sequestro

La perquisizione del veicolo ha rivelato un sofisticato sistema di occultamento: gli agenti hanno notato un'anomalia nella moquette sotto i pedali lato conducente, parzialmente incollata per coprire un vano ricavato nel telaio e dotato di un apposito meccanismo di aggancio e sgancio. All'interno del doppiofondo sono stati rinvenuti due panetti contenenti complessivamente oltre 2 kg di cocaina. La sostanza stupefacente e l'autovettura sono state sequestrate, mentre i due uomini sono stati tratti in arresto e trattenuti presso i locali della Sottosezione in attesa del rito direttissimo.

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