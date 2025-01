Colosimo: “La risposta alle Fake News diffuse dal consigliere di Forza Italia, Antonello Talerico”

Richiesta al Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL) per una tutela integrale dei lavoratori. Quindi anche su questo, altre fake news.

QUARTO PUNTO DA SMENTIRE

Talerico afferma che l’ex (suo) assessore Arcuri abbia ridotto la TARI del 2%. Tuttavia, quella riduzione si basava su stime irrealistiche e su scelte gestionali inadeguate, come il conferimento a un nuovo impianto privato, quello di Gizzeria, che si è rivelato insostenibile. Questa decisione ha comportato un aumento delle spese per il conferimento e ha esposto la città al concreto rischio di una “emergenza rifiuti”. Il consigliere Talerico cerca di rivalutare l’operato del suo ex-assessore Arcuri, ma i fatti parlano chiaro: le tanto decantate strategie sugli impianti non hanno portato alcun beneficio concreto al Piano Economico Finanziario del settore (anzi), mentre il bando da lui presentato nel luglio 2024 si è rivelato un autentico disastro.

QUINTO PUNTO DA SMENTIRE

Anche sul tema dell’impianto e sulla discarica di Alli, il consigliere Talerico scrive delle fake news (offendendo il nostro Sindaco con l’arroganza di chi “non sa”). Il consigliere ignora la continua interlocuzione dell’amministrazione con ARRICAL, non solo sull’impianto di Alli ma anche sulla discarica, interlocuzione che recentemente è stata anche volta al miglioramento delle tariffe delle royalty. L’attuale tariffa di 7,50 euro per tonnellata è nettamente inferiore a quella di altre città, come Cosenza (22 euro/tonnellata), e stiamo lavorando affinché venga adeguata. Il consigliere avrebbe già potuto adoperarsi per l’allineamento dei valori delle royalty, anziché limitarsi ora a suggerimenti tanto ovvi quanto tardivi al Sindaco. Se il consigliere Talerico intende davvero lavorare nell’interesse della sua città, gli ricordo che, in qualità di Consigliere Regionale, ha gli strumenti e il ruolo istituzionale per farlo concretamente, anziché assumere il ruolo di semplice critico o, peggio, di “hater” della giunta comunale. Si impegni dunque per questa causa in maniera costruttiva, a beneficio dei cittadini, e non solo per alimentare sterili polemiche.

SESTO PUNTO DA SMENTIRE

Infine, in merito alle insinuazioni sull’evasione della TARI, questa amministrazione ha già conseguito risultati significativi, portando il tasso di soggetti paganti al 75%. Sono inoltre state messe in campo ulteriori strategie per rafforzare il contrasto all’evasione. È semplice: più cittadini pagano la TARI, meno grava su ciascuno di loro, ed è per questo che la nostra attenzione su questo fronte resta massima. Anche in questo caso, dunque, le affermazioni del consigliere Talerico risultano infondate e prive di riscontro nella realtà.

Le accuse di Antonello Talerico sono palesemente strumentali e impregnate di livore personale nei confronti del sindaco con il quale ha governato fino a pochi mesi fa... È curioso notare come, dopo la sua uscita dalla maggioranza e quella dei suoi assessori dalla Giunta, abbia così radicalmente cambiato idea e narrativa. Forse dai banchi dell’opposizione si scorge una visuale diversa…

Il mio invito al consigliere Talerico è quello di basare i propri interventi su dati concreti e non su fake news, a beneficio di un dibattito politico costruttivo e rispettoso verso i cittadini e le cittadine.