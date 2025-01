Con coltello allo stadio: Daspo di 10 anni per tifoso catanzarese

Bolzano - Daspo severo per due tifosi dopo comportamenti pericolosi durante partite di Serie B al Druso.

Il questore di Bolzano, Paolo Sartori, ha emesso due provvedimenti di Daspo nei confronti di due tifosi ospiti coinvolti in episodi gravi durante gare del Fc Südtirol. Tra questi, un 58enne tifoso del Catanzaro, con precedenti penali, non potrà accedere a manifestazioni sportive per i prossimi dieci anni.

L’episodio del coltello e le minacce ai poliziotti

Il 12 gennaio, all’ingresso dello stadio Druso, il tifoso catanzarese è stato trovato in possesso di un coltello di grosse dimensioni. In seguito al controllo, l’uomo ha aggredito verbalmente le forze dell’ordine, minacciandole con frasi allarmanti come: “Vi apro la pancia come un capretto.” Oltre al Daspo decennale, dovrà presentarsi in Questura a Catanzaro durante le partite della sua squadra per cinque anni.

Altro Daspo per un tifoso di Frosinone

Un secondo provvedimento, della durata di cinque anni, riguarda un 41enne tifoso del Frosinone. Il 30 ottobre, durante una partita, l’uomo ha acceso tre fumogeni in tribuna, ignorando completamente le disposizioni di sicurezza.

La dichiarazione del questore Sartori

Il questore Sartori ha spiegato i motivi alla base delle sanzioni:

"Con questi comportamenti, entrambi i tifosi, recidivi e uno anche pluripregiudicato, hanno messo in grave pericolo la sicurezza pubblica e l’incolumità delle persone presenti. La loro condotta dimostra un totale disprezzo delle leggi e delle istituzioni. Non è accettabile che chi si reca in uno stadio per assistere serenamente a un evento sportivo debba affrontare simili rischi. Questi provvedimenti severi mirano a sensibilizzare gli autori su quanto sarebbe potuto accadere."

Misure per garantire la sicurezza negli stadi

I Daspo rappresentano strumenti fondamentali per prevenire episodi di violenza e garantire la sicurezza durante le manifestazioni sportive. Le autorità auspicano che tali misure servano da deterrente per altri tifosi inclini a comportamenti pericolosi.