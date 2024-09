Conferenza stampa di presentazione 40ª “ Ponte Corace-Tiriolo ” ... nuova location “Casa della Cultura” ... OGGI SABATO 14 ore 18,30 ...

… aspettando la gara ... La conferenza stampa di presentazione della 40° Ponte Corace-Tiriolo si svolgerà presso la “Casa della Cultura” (anzichè in piazza Italia) oggi, Sabato 14 settembre alle ore 18,30

alla presenza del padrone di casa sindaco di Tiriolo e del presidente dell’Automobile Club di Catanzaro, oltre che naturalmente degli organizzatori del Team Mediterraneo, e delle autorità civili e militari ospiti.

Per chi non sapesse o non ricordasse ...

Com’è noto mancano oramai pochi giorni al riecheggiare del rombo dei motori di questa avvincente e tradizionale competizione automobilistica di velocità in salita che, dopo un’assenza che si protrae dall’ottobre 2009 (ndr la prima, ideata ed organizzata dal locale Automobile Club di Catanzaro, risale invece all’oramai lontano ottobre 1964), riaccenderà i motori i prossimi 21 e 22 settembre sul tradizionale tracciato che, tra tanti tornanti e brevissimi rettilinei, dalla frazione Pratora arriva al centro di Tiriolo.

La formula della gara, lo ripetiamo, prevede una prima giornata, il sabato, in cui - con inizio alle ore 9,00 - si svolgeranno due manche dedicate alle qualifiche ed una seconda, la domenica in cui – alle ore 9,30 - si assisterà allo start delle ostilità sportive. La novità di questa edizione è costituita dal fatto che non solo il sabato, ma anche la domenica di gara, le manche saranno due.

Queste due giornate in pista saranno precedute da una, quella di venerdì 20 in cui, dalle ore 12,30 alle 19,00 circa, presso l’oleificio Torchia in contrada Pratora, si svolgeranno le necessarie operazioni di accreditamento dei piloti e verifiche tecniche delle auto in gara.

Chissà se, come in tutte le precedenti edizioni in tantissimi, tra tifosi sportivi appassionati di motori e semplici curiosi, si accalcheranno ai bordi del circuito per osannare ed incitare i propri beniamini, approfittando ancora della bella stagione o se, come avvenuto nelle ultime edizioni delle competizioni motoristiche a Tiriolo, qualche improvviso acquazzone di notevole intensità, interverrà a sparigliare le carte ed a rendere più incerto l’esito della gara.

Comunque vada sotto l’aspetto meteorologico, quindi sole cocente o pioggia intensa che sia, una cosa è certa, la gara sarà comunque calda ed avvincente. Le attese e la passione dei piloti che da molti anni si confrontano su questo tracciato, nonché dei tanti appassionati o curiosi dell’ultim’ora che ad ogni edizione, accorrono numerosi, festanti e inneggianti verso i propri beniamini, intorno alle auto ed ai bordi del percorso di gara, non mancheranno certo di rimanere soddisfatti.