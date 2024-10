Conosciamo l'Asma: un convegno itinerante nel Reventino

Un’ intera mattinata dedicata all’asma quella del 26 ottobre prossimo, che vedrà protagonisti tre centri del Reventino: Panettieri, in provincia di Cosenza, Carlopoli e Decollatura in provincia di Catanzaro. Vi si terrà infatti, un incontro estremamente interessante con lo specialista nella cura della patologia Asma Severo, lo pneumologo Dr Salvatore Lombardo, che opera presso l’ospedale Giovanni Paolo II di Lamezia Terme.

Estremamente significativo il titolo del seminario itinerante che partirà da Panettieri e si concluderà a Decollatura: “Conosciamo l’Asma”. Effettivamente, questa patologia è, purtroppo, molto sottostimata e poco conosciuta. Un’ottima opportunità, quindi, per far emergere gli aspetti più importanti della malattia, profilassi e cure attualmente disponibili per guarire o migliorare la qualità di vita dei pazienti affetti da tale patologia.

Gli incontri si svolgeranno, come detto in apertura, a Panettieri, (insieme al comune di Carlopoli ndr) presso il Centro di Aggregazione Giovanile “Giuseppe Gentile”, a partire dalle 10 e a Decollatura presso la Sala Consiliare del Comune alle 11. Parteciperanno il sindaco di Panettieri, Salvatore Parrotta, l’assessore alla cultura del comune cosentino, Federico Bonacci, l’assessore del comune di Carlopoli, Raffaele Mancuso e, infine, la sindaca di Decollatura, Raffaella Perri.

Durante i seminari sarà presentato il libro del Dr Lombardo «L’ASMA, DAGLI EGIZI AD OGGI: 5000 ANNI DI DIAGNOSI E TERAPIA» che sarà possibile acquistare contestualmente.