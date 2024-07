Coppa Italia Frecciarossa 2024/2025: pronte le Date e le Squadre di Serie B in campo il 4 agosto

Ufficializzate le date della competizione: Cesena, Mantova, Juve Stabia e Carrarese scendono in campo subito. Tutte le altre squadre di Serie B entreranno in gioco l'11 agosto.

La Lega Serie A ha definito il calendario per la stagione 2024/2025, includendo anche le date della Coppa Italia Frecciarossa. Quest'anno vedrà la partecipazione di 20 squadre di Serie B, con quattro di queste che entreranno in gioco già al primo turno il 4 agosto, salvo eventuali anticipi e posticipi. Le squadre coinvolte sono Cesena, Mantova, Juve Stabia e Carrarese, che affronteranno rispettivamente Padova, Torres, Avellino e Catania. Le partite si svolgeranno in casa delle squadre di Serie B, a meno di inversioni di campo dovute a lavori in corso negli stadi.

Il calendario della Coppa Italia Frecciarossa 2024/2025

Secondo il calendario ufficiale, le date della Coppa Italia Frecciarossa per la stagione 2024/2025 sono state stabilite come segue:

- Turno preliminare: domenica 4 agosto 2024

- Trentaduesimi di finale: domenica 11 agosto 2024

- Sedicesimi di finale: mercoledì 25 settembre 2024

- Ottavi di finale: mercoledì 4 dicembre e mercoledì 18 dicembre 2024

- Quarti di finale: mercoledì 5 febbraio e mercoledì 26 febbraio 2025

- Semifinali: andata mercoledì 2 aprile 2025, ritorno mercoledì 23 aprile 2025

- Finale: mercoledì 14 maggio 2025. (1 - date di Calendario …)(253 - Regolamento Coppa…).

Le altre squadre di Serie B in campo dall'11 agosto

Le rimanenti 16 squadre di Serie B inizieranno il loro percorso in Coppa Italia la settimana successiva, domenica 11 agosto. Tra queste, le tre squadre retrocesse dalla Serie A e la Cremonese, che ha perso la finale playoff, giocheranno in casa la loro gara a eliminazione diretta. Le altre squadre, invece, giocheranno in trasferta, salvo richieste di inversione di campo.

Struttura e regolamento della Coppa Italia

La Coppa Italia Frecciarossa si articola in turni successivi a eliminazione diretta. Il turno preliminare vedrà la partecipazione di otto squadre, seguite dai trentaduesimi di finale con l'ingresso delle restanti squadre di Serie B e alcune di Serie A. Le otto teste di serie entreranno in competizione dagli ottavi di finale.

In ogni turno, la squadra con il numero di posizione più basso nel tabellone ha il diritto di giocare in casa. In caso di parità nel numero di reti segnate, la qualificazione verrà decisa ai tiri di rigore.

La Coppa Italia Frecciarossa promette di offrire uno spettacolo avvincente già dalle prime battute, con le squadre neopromosse di Serie B pronte a mettersi alla prova contro avversarie altrettanto determinate. Gli appassionati di calcio potranno godere di incontri emozionanti e imprevedibili, in attesa di scoprire chi riuscirà a emergere come la sorpresa della competizione.

COPPA ITALIA FRECCIAROSSA 2024/2025 – 2025/2026 – 2026/2027



DATE DI CALENDARIO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2024/2025 SERIE A ENILIVE