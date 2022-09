Coronavirus: nel Vibonese altri 6 positivi, totale sale a 20. Tre a Serra San Bruno,2 a Longobardi e uno Ricadi, in quarantena

VIBO VALENTIA, 23 MAR - Altri tre casi si vanno ad aggiungere agli altrettanti pervenuti nelle ultime 24 ore nel vibonese. Ieri erano risultati infatti positivi tre dei familiari di un paziente di Serra San Bruno: in particolare la moglie, il figlio e i fratello del capofamiglia.



Negativo, invece, un altro figlio al quale è stato effettuato il tampone. L'Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia si era immediatamente mobilitata effettuando i tamponi nei confronti degli operatori sanitari mentre l'altro ieri sia il pronto soccorso che il reparto di Dialisi del nosocomio della città della Certosa sono stati sanificati dal personale del Dipartimento di prevenzione. A notte fonda è giunta la notizia altri tre casi: due nella frazione Longobardi di Vibo e il terzo a Ricadi.



I due della frazione hanno viaggiato in auto con una persona positiva. Il terzo ha contratto il virus al nord. Sono tutti già da tempo in quarantena e non avrebbero avuto contatti con altre persone. In totale nel Vibonese sono oltre 800 i soggetti in isolamento. Intanto domani ci sarà l'esito dei tamponi ai primi cinque medici del Pronto soccorso di Serra San Bruno cui seguiranno quelli ai restanti 21 sanitari. Con questi sei, salgono, dunque a 20, i casi di positività al Covid-19 confermati dal dipartimento di prevenzione dell'Asp di Vibo Valentia dall'inizio dell'epidemia.

