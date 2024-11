Cortale: un gioiello storico, tra natura e misteri millenari (Video)

Cortale: un gioiello storico immerso nella natura, tra misteri millenari e antiche tradizioni

CORTALE – Immerso nella bellezza incontaminata della Calabria, Cortale è un luogo ricco di storia, tradizioni e leggende che si intrecciano tra i resti di antiche costruzioni e la memoria di tempi lontani. Accompagnati dal dottor Agosteo Giovanni, proprietario e custode di un sito storico unico, ci addentriamo in un racconto che unisce archeologia, cultura e suggestioni.

Una Masseria Fortificata dal passato millenario.

Attualmente sede di una storica masseria fortificata, l’edificio risale alla fine del Settecento, ricostruito dopo il devastante terremoto che colpì la zona. Prima di diventare una proprietà della famiglia Pellegrini, la struttura fu un monastero Basiliano dedicato ai Santi Cosma e Damiano, risalente al 1070. La sua lunga storia include manufatti legati all’antica arte della ceramica, con tracce di laboratori artigianali già attivi dal Seicento. Resti di antichi colonnati, un lavatoio per le olive dotato di un complesso sistema idraulico e una cappella con abside a croce greca completano questo affascinante quadro storico.

Le grotte e i misteri sotterranei.

Cortale non è solo storia visibile, ma anche un luogo di misteri sotterranei. Le grotte presenti nella zona, alcune naturali e altre scavate per esigenze agricole o strategiche, sono testimonianza di un passato in cui la sicurezza era prioritaria. "Queste gallerie, costruite dai monaci, servivano come vie di fuga in caso di attacchi, dato che la zona era frequentata da briganti," spiega il dottor Agosteo. Le leggende sui briganti e i ritrovamenti di monete d’oro aggiungono un tocco di fascino a questa terra, da sempre crocevia di storie e cultura.

Un palmento e una pietra con iscrizioni antichissime.

Durante i lavori di restauro del casale, è emerso un palmento utilizzato per la produzione del vino, con una vasca in pietra e boccagli perfettamente conservati. Ma la scoperta più sorprendente è stata una pietra con incisioni che, dopo un’attenta analisi del Ministero delle Belle Arti, è risultata contenere lettere dell’alfabeto arcaico greco risalenti al VI secolo a.C. Questo ritrovamento testimonia l'importanza strategica di Cortale nell'antichità, situata sull’istmo di Catanzaro, il punto più stretto della Calabria, attraverso il quale passava una via greca fondamentale per i commerci tra Oriente e Occidente.

Tradizioni vive: la festa annuale.

Nonostante il tempo, Cortale mantiene vive le sue tradizioni. Ogni anno, ad agosto, una festa organizzata dal comune e da associazioni locali celebra la storia e la cultura del luogo, richiamando visitatori da tutta la regione.

Un ponte tra passato e futuro.

Cortale rappresenta un esempio perfetto di come storia e modernità possano convivere. Grazie all’impegno di persone come il dottor Agosteo, questi luoghi continuano a raccontare storie che altrimenti rischierebbero di essere dimenticate, rendendoli una meta imperdibile per gli amanti della storia e della natura.

Se siete alla ricerca di un’esperienza unica che vi trasporti nel passato, Cortale vi aspetta con le sue grotte, i resti archeologici e una vista mozzafiato sul Tirreno, dove la storia incontra la leggenda.

Carmelo Panella