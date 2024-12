Cosenza allo sbando: altra sconfitta e classifica che preoccupa

Cosenza in Crisi: Sconfitta Amara Contro il Cesena

CESENA - Cosenza, 2-1. Il Cosenza esce sconfitto dal "Dino Manuzzi Orogel Stadium" in una partita che ha messo in evidenza le fragilità tattiche e mentali della squadra allenata da Massimiliano Alvini. La gara, valida per la diciassettesima giornata del Campionato di Serie BKT 2024/2025, ha evidenziato una prestazione opaca dei calabresi, incapaci di reagire con decisione alle avanzate di un Cesena determinato e ben organizzato.

Una Difesa che Fa Acqua da Tutte le Parti

Il Cosenza ha mostrato fin dall'inizio evidenti difficoltà nella gestione della fase difensiva. La mancanza di coesione tra i reparti ha permesso al Cesena di trovare spazi letali, culminando nel gol spettacolare di Tavsan al 45’+1’ e nella rete di Berti al 57’. La retroguardia rossoblù, con Hristov e Venturi protagonisti di errori decisivi, ha regalato troppe opportunità agli avversari.

Un Centrocampo Inesistente

La mediana del Cosenza, guidata da Kourfalidis e Ricci, non è riuscita a prendere il controllo della partita. I centrocampisti hanno spesso perso i duelli cruciali contro i dinamici Berti e Calò del Cesena, lasciando la squadra scoperta e in balìa delle ripartenze avversarie. Anche l’espulsione di Kouan ha aggravato una situazione già complicata.

Ricciardi, L’unica Luce nel Buio

Nonostante la prestazione deludente, il Cosenza ha avuto un momento di speranza al 70’, quando Ricciardi ha accorciato le distanze con un gran tiro da fuori area che ha battuto Klinsmann. Tuttavia, questo guizzo individuale non è bastato a risollevare una squadra visibilmente stanca e poco incisiva.

Errori Tecnici e Mentali

I rossoblù hanno sprecato diverse occasioni importanti, come quella di Fumagalli al 35’, fermata da un intervento prodigioso di Klinsmann. In attacco, la mancanza di precisione e freddezza sotto porta ha pesato notevolmente sul risultato finale.

Arbitraggio Controverso

La direzione di gara di Simone Galipò ha sollevato qualche dubbio. Diversi episodi contestati, tra cui una possibile carica su Klinsmann e un rigore non concesso per un contatto in area su Zilli, hanno alimentato le polemiche, sebbene non siano sufficienti a giustificare una prestazione complessivamente insufficiente.

Tifosi delusi

Con 756 sostenitori al seguito, il Cosenza ha perso l'occasione di regalare una soddisfazione ai suoi tifosi, sempre pronti a sostenere la squadra nonostante i risultati altalenanti. Il dato sugli spettatori (10.732) conferma un calore che, però, i giocatori rossoblù non sono riusciti a ripagare.

Un Campionato in Salita

Con questa sconfitta, il Cosenza rischia di scivolare ulteriormente nella zona bassa della classifica. La squadra di Alvini deve ritrovare compattezza e concretezza se vuole evitare una stagione di sofferenza. Le prossime sfide si preannunciano decisive per il futuro del club calabrese in Serie B.

Tabellino

Cesena – Cosenza 2-1

CESENA: Klinsmann; Curto, Prestia, Mangraviti; Ceesay (82′ Adamo), Calò (77′ Mendicino), Francesconi, Donnarumma; Berti (77′ Bastoni); Antonucci (82′ Van Hooijdonk) , Shpendi (29′ Tavsan). A disp.: Hraiech, Pisseri, Celia, Ciofi, Chiarello, Piacentini, Pieraccini. All.: Mignani

COSENZA: Micai; Hristov, Venturi, Caporale (65′ Rizzo Pinna), Ricciardi, Kourfadilis (77′ Mauri), Kouan, Ricci (87′ Ciervo), Florenzi, Zilli (65′ Strizzolo), Mazzocchi (65′ Fumagalli). A disp.: Vettorel, Camporese, D’Orazio, Sgarbi, Sankoh, Dalle Mura, Martino. All.: Alvini

MARCATORI: Tavsan 45′ + 1′ , Berti 57’, 70’ Ricciardi

ARBITRO: Simone Galipò della sezione di Firenze. Assistenti: Aniello Fabrizio Ricciardi della sezione di Ancona e Mattia Regattieri della sezione di Finale Emilia. Quarto ufficiale: Edoardo Manedo Mazzoni di Prato. VAR: Luigi Nasca di Bari, AVAR: Federico Longo di Paola.

Note: spettatori presenti: 10.732; ospiti presenti: 756. Ammoniti: Kourfalidis, Calò, Micai, Florenzi, Adamo, Strizzolo, Van Hooijdonk. Espulsi: Kouan. Recupero: 2’pt – 6’st