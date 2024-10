Cosenza, Alvini: 'Un punto prezioso con grande carattere in 10 uomini' (Video)

Cosenza, Alvini: un punto significativo, squadra determinata anche in inferiorità numerica





Il Cosenza strappa un prezioso pareggio a Cittadella, nonostante l’inferiorità numerica per ben 55 minuti. Nel post-gara, mister Alvini ha sottolineato la prestazione di cuore dei suoi ragazzi, evidenziando la capacità della squadra di non chiudersi mai e di mantenere un atteggiamento combattivo per tutta la partita.





"Ho visto un Cosenza riversato della mia personalità" – ha dichiarato Alvini – "tranne la partita di quindici giorni fa contro lo Stirone, dove non siamo stati efficienti. Oggi, dopo qualche sbavatura iniziale, abbiamo fatto un ottimo secondo tempo, giocando con carattere. I ragazzi hanno lottato fino alla fine, e questo punto è significativo, perché potevamo anche perderla, ma abbiamo tenuto testa alle difficoltà".





L’allenatore ha espresso soddisfazione per la reazione della squadra all'espulsione, un momento che ha segnato un cambio nell’atteggiamento dei calciatori in campo. "L’espulsione ha dato una scossa, e la squadra ha risposto con grande carattere nel secondo tempo. È un punto che aiuta, non a guarire, ma a vivere più serenamente tutto ciò che succede attorno alla squadra" – ha affermato il mister, elogiando anche il supporto del pubblico, che ha cantato sotto la pioggia per tutta la durata della partita.





Il cambio tattico all’intervallo, con l’uscita di Cervo – ammonito nel primo tempo – è stato strategico: "Cervo stava giocando bene, ma era necessario un aggiustamento per coprire meglio le loro offensive. Ho inserito Ricciardi, che ha risposto positivamente, come del resto tutti i ragazzi entrati in campo. La squadra è allineata, siamo un gruppo compatto e determinato" – ha aggiunto Alvini.





Nonostante la partita fosse caratterizzata da numerosi cartellini, Alvini non ha voluto commentare negativamente l’arbitraggio: "Pezzuto è un arbitro esperto, avrà ritenuto giusto dirigere così. È stata una partita combattuta, ma corretta".





Infine, un momento emozionale per il mister quando il Cittadella ha segnato un gol poi annullato: "Ho pensato a mia madre, giuro. È stato il momento più difficile della partita" – ha confidato Alvini con sincerità.





Il Cosenza esce dal campo del Cittadella imbattuto per la terza volta, un risultato che rafforza il morale della squadra in vista delle prossime importanti sfide.